Возле корпуса 917 стихийная свалка у подъезда началась с вполне «официального» мусора — упаковки от нового лифта, которую после работ просто не убрали.

«В домах нашего района идёт замена лифтов, — пишет жительница 1-го подъезда. — Однако только у нашего подъезда уже третью неделю не убирается мусор — упаковочные материалы от оборудования. Дворник решил, что раз ремонт, то убираться не надо вовсе, а „особо одарённые“ жители, пользуясь стихийной свалкой, начали оставлять свои отходы».

Это почти учебный пример того, как на практике работает знаменитая теория разбитых окон. Достаточно оставить у подъезда что-то заметное и явно никем не убираемое — и место сразу перестаёт восприниматься как нормальный двор. Дальше срабатывает простая логика: раз тут уже лежит хлам, значит, ещё один пакет ничего не изменит.