Возле корпуса 917 стихийная свалка у подъезда началась с вполне «официального» мусора — упаковки от нового лифта, которую после работ просто не убрали.
«В домах нашего района идёт замена лифтов, — пишет жительница 1-го подъезда. — Однако только у нашего подъезда уже третью неделю не убирается мусор — упаковочные материалы от оборудования. Дворник решил, что раз ремонт, то убираться не надо вовсе, а „особо одарённые“ жители, пользуясь стихийной свалкой, начали оставлять свои отходы».
Это почти учебный пример того, как на практике работает знаменитая теория разбитых окон. Достаточно оставить у подъезда что-то заметное и явно никем не убираемое — и место сразу перестаёт восприниматься как нормальный двор. Дальше срабатывает простая логика: раз тут уже лежит хлам, значит, ещё один пакет ничего не изменит.
То же самое происходит и у контейнерных площадок, если ими неудобно пользоваться или за ними плохо следят. У корпуса 901Б, например, жители жалуются, что выбросить мусор нормально невозможно: окошко контейнера для смешанных отходов постоянно закрыто, поэтому пакеты оставляют рядом с единственным переполненным баком. Первый пакет возле контейнера — это уже сигнал остальным: можно не стараться, кладите рядом.
У корпуса 902А — другая версия той же проблемы. Новый кирпичный павильон для баков сам оказался полон мусора. Местный житель пишет, что баки «либо закрыты, либо стоят очень далеко», и в итоге отходы валяются где попало, потому что пользоваться площадкой неудобно.
Во всех этих случаях мусорная куча возникает не из ниоткуда и не только потому, что кто-то решил вести себя по-свински. Сначала появляется маленький сбой в порядке: неубранная упаковка после ремонта, закрытый бак, переполненная урна, неудобная площадка. А потом этот сбой быстро превращается в публичное разрешение мусорить.
«Жилищник» такие жалобы, конечно, отрабатывает: мусор убирают, с работниками «проводят беседы». Но проблема, похоже, не в отдельных эпизодах, а в самом механизме. Если порядок не поддерживать постоянно, а реагировать только после жалоб через портал, приходится практически постоянно жить среди локальных свалок.
— Не добавлять свой мусор к куче, даже если «все уже так делают»
— Зафиксировать проблему: фото и короткое описание, чтобы было понятно, что именно не убрано и отправить жалобу через «Наш город» или в управляющую организацию
— Если не реагируют — напишите в ОАТИ или в нашу редакцию
Это не решает проблему целиком, но работает на уровне конкретного двора: чем быстрее убирается первый мусор, тем меньше шанс, что вокруг него вырастет полноценная свалка.