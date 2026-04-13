Как в Зеленограде работает теория разбитых окон: от мелкого беспорядка к стихийным свалкам 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Возле корпуса 917 стихийная свалка у подъезда началась с вполне «официального» мусора — упаковки от нового лифта, которую после работ просто не убрали.

«В домах нашего района идёт замена лифтов, — пишет жительница 1-го подъезда. — Однако только у нашего подъезда уже третью неделю не убирается мусор — упаковочные материалы от оборудования. Дворник решил, что раз ремонт, то убираться не надо вовсе, а „особо одарённые“ жители, пользуясь стихийной свалкой, начали оставлять свои отходы».

Это почти учебный пример того, как на практике работает знаменитая теория разбитых окон. Достаточно оставить у подъезда что-то заметное и явно никем не убираемое — и место сразу перестаёт восприниматься как нормальный двор. Дальше срабатывает простая логика: раз тут уже лежит хлам, значит, ещё один пакет ничего не изменит.

Неудобные баки тоже приглашают мусорить:

То же самое происходит и у контейнерных площадок, если ими неудобно пользоваться или за ними плохо следят. У корпуса 901Б, например, жители жалуются, что выбросить мусор нормально невозможно: окошко контейнера для смешанных отходов постоянно закрыто, поэтому пакеты оставляют рядом с единственным переполненным баком. Первый пакет возле контейнера — это уже сигнал остальным: можно не стараться, кладите рядом.

У корпуса 902А — другая версия той же проблемы. Новый кирпичный павильон для баков сам оказался полон мусора. Местный житель пишет, что баки «либо закрыты, либо стоят очень далеко», и в итоге отходы валяются где попало, потому что пользоваться площадкой неудобно.

Почему локальный беспорядок быстро становится нормой:

Во всех этих случаях мусорная куча возникает не из ниоткуда и не только потому, что кто-то решил вести себя по-свински. Сначала появляется маленький сбой в порядке: неубранная упаковка после ремонта, закрытый бак, переполненная урна, неудобная площадка. А потом этот сбой быстро превращается в публичное разрешение мусорить.

«Жилищник» такие жалобы, конечно, отрабатывает: мусор убирают, с работниками «проводят беседы». Но проблема, похоже, не в отдельных эпизодах, а в самом механизме. Если порядок не поддерживать постоянно, а реагировать только после жалоб через портал, приходится практически постоянно жить среди локальных свалок.

Что делать жителям:

— Не добавлять свой мусор к куче, даже если «все уже так делают»
— Зафиксировать проблему: фото и короткое описание, чтобы было понятно, что именно не убрано и отправить жалобу через «Наш город» или в управляющую организацию
— Если не реагируют — напишите в ОАТИ или в нашу редакцию

Это не решает проблему целиком, но работает на уровне конкретного двора: чем быстрее убирается первый мусор, тем меньше шанс, что вокруг него вырастет полноценная свалка.

Метки:
вывоз и утилизация мусора, контейнерные площадки для мусора
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
