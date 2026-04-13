Елена Алексеева — член Союза художников Зеленограда. Профильного художественного образования у неё нет: к живописи она вернулась уже во взрослом возрасте после долгого перерыва. Рисованием она увлеклась ещё в детстве, а позже снова начала заниматься живописью, работать с натуры и писать портреты.

Сейчас Алексеева работает в разных жанрах, часто обращается к теме животных и участвует в выставочных проектах. Её работы показывали в Солнечногорске, Культурном центре «Зеленоград», Творческом лицее и на других площадках.

Выставка в библиотеке продлится до 30 апреля. Библиотека работает со вторника по пятницу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной. Санитарный день — последний вторник месяца.

Картины Елены Алексеевой, в том числе представленные на выставке, можно приобрести. Связаться с автором можно в Максе или по электронной почте info@alartstudio.ru.