«Переехала в Зеленоград и сразу влюбилась в него». В 6-м микрорайоне открылась выставка художницы Елены Алексеевой 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Экспозиция живописи «Цвет апреля» расположена на втором этаже библиотеки в корпусе 607А. На выставке представлены работы, выполненные маслом и акварелью: натюрморты, пейзажи, портреты и изображения животных. Среди них есть и зеленоградские сюжеты — в том числе картины «Весна в 9-м районе» и «МЖК ротонда».

«Я переехала в Зеленоград в 2012 году и сразу полюбила это место. Мне здесь нравится рисовать. Я люблю выходить на пленэры — чаще всего выбираю места у воды, лесные поляны, пруды», — рассказала художница.

Елена Алексеева — член Союза художников Зеленограда. Профильного художественного образования у неё нет: к живописи она вернулась уже во взрослом возрасте после долгого перерыва. Рисованием она увлеклась ещё в детстве, а позже снова начала заниматься живописью, работать с натуры и писать портреты.

Сейчас Алексеева работает в разных жанрах, часто обращается к теме животных и участвует в выставочных проектах. Её работы показывали в Солнечногорске, Культурном центре «Зеленоград», Творческом лицее и на других площадках.

Выставка в библиотеке продлится до 30 апреля. Библиотека работает со вторника по пятницу с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00, понедельник — выходной. Санитарный день — последний вторник месяца.

Картины Елены Алексеевой, в том числе представленные на выставке, можно приобрести. Связаться с автором можно в Максе или по электронной почте info@alartstudio.ru.

