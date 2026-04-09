Необычный вечер проведут 21 апреля в баре «МУР» (это 3-й микрорайон): участники будут рисовать, вырезать картинки из журналов и приклеивать их к виниловым пластинкам. Вечер творческой медитации доступен только для участников старше 18 лет.
Мастер-класс «Арт и винил» проводит арт-проект «Близко» в рюмочной «МУР».
Все материалы предоставят организаторы: будут использованы виниловые пластинки, акриловые краски и маркеры, журналы, наклейки, клей и ножницы. По итогам у каждого гостя получится уникальный коллаж.
- Стоимость участия: 2500 рублей (один гость), 4600 рублей (два участника — получается дешевле на 200 рублей за одного гостя). В стоимость входит напиток-комплимент от рюмочной.
Для участия нужно записаться по телефону: 8-995-112-0277 (организаторы также проверяют смс и мессенджеры). Доступ в бар — строго 18+
- Арт-вечер состоится 21 апреля (это вторник) в 20:00 по адресу: корпус 317Ас1
Телефон рюмочной: 8-915-087-66-88 (с 18:00)
