Утром 9 апреля на Парковом бульваре мужчина без одежды бегал по дворам, пугал жителей и повреждал припаркованные автомобили. Очевидцы сообщают, что он отрывал зеркала и вёл себя агрессивно.

По словам местных жителей, всё началось около 8:20. В местном чате писали, что мужчина «носится по деревне» и «ведёт себя неадекватно», просили не выходить на улицу с детьми. Позже появились сообщения о повреждённых машинах — по крайней мере у одной оторвано боковое зеркало.