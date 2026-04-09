Александр Крамаровский занял третье место в весовой категории до 50 кг. Он провёл семь схваток, в шести из них одержал победу. Александр начал заниматься дзюдо в пять лет в Белгороде, два года назад переехал в Зеленоград, где продолжает тренировки под руководством Николая Кароннова. Коронные броски спортсмена — бросок через бедро и внутренний подхват.