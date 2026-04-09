Турнир среди юношей до 15 лет собрал более четырехсот спортсменов из 33 спортивных школ Москвы. Воспитанники отделения «Рекорд» МКСШ «Зеленоград» завершили турнир с двумя наградами.
Давид Ушаков занял второе место в весовой категории до 60 кг. Спортсмен тренируется с 2022 года под руководством Сергея Макарова. Его коронный бросок — передняя подножка. Атакующий выставляет ногу вперёд, блокируя движение соперника, и резким движением рук вращает его через эту ногу, заставляя упасть на спину.
Александр Крамаровский занял третье место в весовой категории до 50 кг. Он провёл семь схваток, в шести из них одержал победу. Александр начал заниматься дзюдо в пять лет в Белгороде, два года назад переехал в Зеленоград, где продолжает тренировки под руководством Николая Кароннова. Коронные броски спортсмена — бросок через бедро и внутренний подхват.
Дзюдо — олимпийский вид спорта, в котором разрешены броски, удержания и болевые приёмы, но запрещены любые удары.