При съезде с эстакады в сторону старого города к трёхполосной дороге добавляют ещё две полосы — часть потока уходит налево на улицу Гоголя, другая — направо на Солнечную аллею. Однако обе эти полосы добавляют только слева.

Из-за этого машины, которым надо ехать прямо на Панфиловский проспект, вынуждены перестраиваться в средний ряд. Лишние манёвры замедляют движение. Особенно страдают от этого три автобусных маршрута — №15, 23 и 25.

Чтобы решить проблему, вместо двух дополнительных полос слева сделают по одной дополнительной полосе — и справа, и слева. Это позволит автобусам и машинам, идущим прямо, не перестраиваться в средний ряд, а спокойно двигаться по своей полосе. По задумке, это поможет сократить количество перестроений, упростить движение автобусов и уменьшить заторы на этом участке.

Новую схему организации дорожного движения запланировали реализовать в 2026 году. Вероятно, во время весенней переразметки городских дорог.

Любопытно, что идею Центру организации дорожного движения подал местный житель. ЦОДД регулярно собирает предложения по переразметке, каждое анализируют, и многие внедряют. Последний сбор идей проводили в ноябре — поступило 157 предложений, из которых 123 одобрены.