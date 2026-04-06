Основную модернизацию системы теплоснабжения обещают только в 2027—2028 годах. До этого посёлок будет зависеть от старой котельной, которую уже частично модернизировать — там заменили два котла, насосное и теплообменное оборудование.

В феврале эта котельная снова работала со сбоями и выдавала пониженные параметры отопления, в том числе из-за отключений электричества.

Это не первая проблема с котельной в Ржавках. Ранее сообщалось, что она одна из самых старых в округе: котельную построили в 1967 году, и капитального ремонта там долго не было. О модернизации в 2028 году говорили после зимы 2024-го, когда котельная с трудом выдерживала нагрузку.