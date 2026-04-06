Режиссер Лев Додин известен экспериментальными постановками и адаптациями классики. Модернизированную версию «Ромео и Джульетты» он начинает с шумной дискотеки, продолжает автоматными очередями и затрагивает тему Холокоста. Религиозные и расовые конфликты, войны, сталинские репрессии — режиссер сплетает страшные эпохи несвободы, прослаивая драматические сцены музыкальными. Идея, которая просматривается через весь спектакль — «катаклизмы не отменяют наслаждение, а жизнь — это вечные качели между страхом и радостью».

Зрители отмечают уникальность постановки: по форме — это похоже на выпускной студенческий спектакль, легкое — несмотря на всю событийную жесткость — зрелище, в котором есть джаз, свежесть и задор, что привлекают зрителей на показы в театральных школах. По содержанию же — это эпос, несентиментальный, честный и поэтичный взгляд на века жестокости и века любви.

Спектакль создан на основе сочинений Льва Додина с использованием текстов Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Яна Отченашека, Александра Солженицына и Элиф Шафак. На сцене — молодые актеры петербургского Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы. Звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Антонио Вивальди, соединяя разные эпохи в одном сценическом пространстве.

Несмотря на мглу и мрачность окружающего мира, этот спектакль прежде всего — о счастье. О счастье любить и быть любимым, о счастье юности. О счастье, за которое надо бороться ни на жизнь, а на смерть, но оно того стоит!