Особенность этой версии постановки — авторский подход режиссера-экспериментатора, психологическая насыщенность, яркость и «обостренная выразительность» молодых артистов театра под музыку Баха, Брамса и Вивальди. Как пишут литературные критики, получился коллаж трагических сюжетов и текстов, полный, однако, танцев, рок-н-ролльной бодрости и парадоксального оптимизма.
Режиссер Лев Додин известен экспериментальными постановками и адаптациями классики. Модернизированную версию «Ромео и Джульетты» он начинает с шумной дискотеки, продолжает автоматными очередями и затрагивает тему Холокоста. Религиозные и расовые конфликты, войны, сталинские репрессии — режиссер сплетает страшные эпохи несвободы, прослаивая драматические сцены музыкальными. Идея, которая просматривается через весь спектакль — «катаклизмы не отменяют наслаждение, а жизнь — это вечные качели между страхом и радостью».
Зрители отмечают уникальность постановки: по форме — это похоже на выпускной студенческий спектакль, легкое — несмотря на всю событийную жесткость — зрелище, в котором есть джаз, свежесть и задор, что привлекают зрителей на показы в театральных школах. По содержанию же — это эпос, несентиментальный, честный и поэтичный взгляд на века жестокости и века любви.
Спектакль создан на основе сочинений Льва Додина с использованием текстов Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Яна Отченашека, Александра Солженицына и Элиф Шафак. На сцене — молодые актеры петербургского Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы. Звучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса и Антонио Вивальди, соединяя разные эпохи в одном сценическом пространстве.
Несмотря на мглу и мрачность окружающего мира, этот спектакль прежде всего — о счастье. О счастье любить и быть любимым, о счастье юности. О счастье, за которое надо бороться ни на жизнь, а на смерть, но оно того стоит!
Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Спектакль покажут 14 апреля (это вторник) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум». Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение — 16+.
Билеты стоят 770 рублей и уже продаются.