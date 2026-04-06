Согласно указам Президента России, посмертно были вручены четыре Ордена Мужества, две медали «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени, медаль «За боевые Отличия» и медаль «Участнику специальной военной операции».
«Мы чествуем тех, кто проявил высшую степень мужества, самопожертвования и патриотизма. Ребят, которых уже нет с нами. Но мы знаем: их имена навсегда останутся в истории нашего округа, в сердцах наших жителей», — отметил глава Солнечногорского округа Константин Михальков.
Сколько точно жителей округа погибло на СВО, не сообщается. Также неизвестно, сколько их среди жителей Зеленограда.
Участникам СВО и их семьям в Солнечногорске обещают всестороннюю поддержку, включая федеральные и региональные выплаты, единовременную выплату семье погибшего, губернаторские выплаты и пенсию по потере кормильца. Родственникам погибших обеспечивают психологическую помощь, содействие в решении бытовых и юридических вопросов и помощь в оформлении удостоверения ветерана боевых действий.
Этими вопросами, в частности, занимается Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья. В Солнечногорском отделении ассоциации состоит 86 человек. Справки — по телефону +7-499-110-46-75, +7-925-944-50-60 или на сайте ветерансвомо.рф