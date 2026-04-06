Сначала сотрудники полиции получили оперативную информацию о подозреваемой. После этого ее задержали в подъезде одного из корпусов 20-го микрорайона.
При задержании у нее нашли десять свертков с веществом. Там же нашли еще два свертка. Затем осмотрели жилье подозреваемой, где нашли еще 174 свертка с наркотиком общей массой больше 690 граммов. По результатам исследования изъятое признали веществом мефедроном.
Это считается крупной партией наркотиков. Если переводить такой объем в грубую бытовую оценку, речь может идти о нескольких тысячах разовых доз, хотя в уголовных делах считают не дозы, а массу вещества.
Следователь возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК). По этой квалификации предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемую поместили в СИЗО.
Это не первый случай изъятия крупных партий мефедрона в Зеленограде. В феврале 2024 года полиция сообщала о задержании мужчины с почти полкило этого наркотика в 6-м микрорайоне, летом того же года — о нарколаборатории в 14-м микрорайоне, где нашли около килограмма мефедрона. Осенью 2025 года при проверке квартиры в Зеленограде изъяли около двух килограммов наркотиков, в том числе мефедрон.