- Игры начинаются в 20:00
- Продолжительность — около 2,5 часов
- Стоимость участия — 600 рублей с человека, нужна предварительная регистрация
Формат квизов рассчитан на команды от двух до десяти человек, если участник один — регистрироваться тоже можно, организаторы включат в состав других игроков. В анонсах обещают динамичную игру с перерывами, призами от партнеров и возможностью совместить участие с ужином в фудмоле.
Главная задумка организаторов — обеспечить игрокам хорошее настроение. Темы и форматы разные — классические и веселые, музыкальное лото и музыкальное бинго.
- 6 апреля (понедельник) — квиз «Фан 345», это лёгкие вопросы обо всём
- 13 апреля (понедельник) — квиз «Пой. Танцуй. Люби. Хиты дискотек»
- 16 апреля (четверг) — квиз «Без букв»
- 20 апреля (понедельник) — квиз «Советские комедии»
- 23 апреля (четверг) — квиз «Угадай мелодию. Хиты»
- 27 апреля (понедельник) — квиз «Классика 466»
- 30 апреля (четверг) — «Караоке-квиз»
Регистрация открыта на сайте https://quest.center/quiz и по телефону 8-999-999-66-19.
На этом же сайте о формате квизов рассказывают подробно.
Со своей едой и напитками приходить нельзя, а собираться лучше заранее (с 19:00), чтобы занять удобные места.
- Фудмол «Станция» находится на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
