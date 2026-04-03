Главная задумка организаторов — обеспечить игрокам хорошее настроение. Темы и форматы разные — классические и веселые, музыкальное лото и музыкальное бинго.

6 апреля (понедельник) — квиз «Фан 345», это лёгкие вопросы обо всём

13 апреля (понедельник) — квиз «Пой. Танцуй. Люби. Хиты дискотек»

16 апреля (четверг) — квиз «Без букв»

20 апреля (понедельник) — квиз «Советские комедии»

23 апреля (четверг) — квиз «Угадай мелодию. Хиты»

27 апреля (понедельник) — квиз «Классика 466»

30 апреля (четверг) — «Караоке-квиз»

Регистрация открыта на сайте https://quest.center/quiz и по телефону 8-999-999-66-19.

На этом же сайте о формате квизов рассказывают подробно.

Со своей едой и напитками приходить нельзя, а собираться лучше заранее (с 19:00), чтобы занять удобные места.