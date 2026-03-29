Антонину Ларину отправили под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Подробности дела опубликовал телеграм-канал 112. В январе 2025 года Ларина через знакомую, директора транспортной компании, договорилась о заключении 16 муниципальных контрактов на 580 миллионов рублей. За это она должна была обеспечить подписание актов выполненных работ и получила почти 7 миллионов рублей. Примерно через полгода после этих событий Ларина покинула пост.
В администрации Солнечногорска Ларина курировала дорожную инфраструктуру, благоустройство, транспорт и связь — то есть сферу, от которой зависят и дороги, и дворы, и качество работ, в том числе в поселениях вокруг Зеленограда: в Андреевке, Ржавках, Менделеево.
На фоне подозрений в коррупции в отношении местных чиновников иначе выглядят жалобы жителей на дорожные работы, которые продолжаются до сих пор. Например, канал «Реальный Солнечногорск» рассказывает историю о том, как местному жителю 23 марта прислали через «Добродел» фотоотчёт о ямочном ремонте на одной из улиц, а 25 марта на том же месте работы начали заново.