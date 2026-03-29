Глобальный сбой произошел в Зеленограде в воскресенье, 29 марта. Также не работают уличные экраны с информацией для водителей (ТОИ). Для пассажиров это неудобно: перед поездкой нельзя быстро понять, где едет нужный автобус и сколько его ещё ждать.
Когда одновременно «слепнут» сразу несколько сервисов, это больше похоже на проблему в общей цепочке передачи данных. В «Яндексе» прямо пишут, что получают данные о движении транспорта от перевозчиков, а если сигнал приходит нерегулярно или неточно, отображение может расходиться с реальностью.
Причина сегодняшнего сбоя пока непонятна. Возможно, проблема со спутниковой навигацией, на которой держится телематика. Есть и более приземлённые сценарии: сбой связи, проблемы у перевозчика или на стороне серверов. Такие случаи уже бывали: например, в марте 2025 года автобусы «Мострансавто» пропали с Яндекс.Карт из-за хакерской атаки на системы перевозчика.
Для Зеленограда это, к сожалению, не первый такой случай. В январе-феврале 2024 года автобусы тоже не отображались в мобильных приложениях, а табло на остановках не работали или показывали неверную информацию; тогда в ответах на жалобы звучала формулировка о «сбое в работе телеметрии».
Пока онлайн-отображение не работает, остаётся ориентироваться хотя бы на статичные расписания на портале московского транспорта. Но это, конечно, слабая замена онлайн-данным: расписание покажет только, сколько ждать автобус по расписанию, да и то — оно может расходиться с фактическим движением.
Отправим запрос в Дептранс: что именно сломалось в телематике и как планируют исключить такие сбои в будущем.