Причина сегодняшнего сбоя пока непонятна. Возможно, проблема со спутниковой навигацией, на которой держится телематика. Есть и более приземлённые сценарии: сбой связи, проблемы у перевозчика или на стороне серверов. Такие случаи уже бывали: например, в марте 2025 года автобусы «Мострансавто» пропали с Яндекс.Карт из-за хакерской атаки на системы перевозчика.

Для Зеленограда это, к сожалению, не первый такой случай. В январе-феврале 2024 года автобусы тоже не отображались в мобильных приложениях, а табло на остановках не работали или показывали неверную информацию; тогда в ответах на жалобы звучала формулировка о «сбое в работе телеметрии».

Пока онлайн-отображение не работает, остаётся ориентироваться хотя бы на статичные расписания на портале московского транспорта. Но это, конечно, слабая замена онлайн-данным: расписание покажет только, сколько ждать автобус по расписанию, да и то — оно может расходиться с фактическим движением.