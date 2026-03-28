Интерьер станции выглядит почти готовым. Станцию оформляют с отсылкой к первым станциям московского метро: вдоль платформы идут два ряда колонн со встроенной подсветкой, и вместе они образуют своды. Похожий прием можно увидеть на «Кропоткинской», построенной еще в 1935 году.
Полы на станции уже покрыли светло-серым гранитом, цоколи путевых стен и колонн сделали черными, а облицовку путевых стен собрали так, чтобы при движении поезда в одну сторону сильнее читались черные детали, а при движении в другую — красные.
Станция строится вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. У нее будет два подземных вестибюля и пересадка на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Эта станция — часть строящейся Рублёво-Архангельской линии, которая пройдет от «Москва-Сити» в сторону северо-запада, выйдет за МКАД и, возможно, к 2034 году дойдет до Красногорска.
Первый участок новой линии, включая «Народное Ополчение», откроют в 2026 году, хотя точной даты пока нет.