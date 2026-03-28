Детство Иды Андреевны прошло в селе Смирновка Сумской области (Украина) в крестьянской семье. Счастливые годы были наполнены заботой о домашнем хозяйстве, учёбой в школе и весёлыми играми с друзьями.

Война пришла в село в октябре 1941 года. Отца призвали в армию, он попал в окружение, затем в плен, но сумел бежать и был комиссован. Сама Ида Андреевна пережила оккупацию. В селе лютовали бандеровцы и полицаи — однажды её едва не расстреляли за имя Ида (еврейское), спасли чудом. Мать прятала девочку под крышей, чтобы её не угнали в Германию. Село освободили 3 сентября 1943 года. После этого Ида Андреевна работала в пекарне — пекла хлеб для армии.

В 1945 году поступила в Харьковский медицинский стоматологический институт, который окончила в 1949-м. Работала в Сумах, вышла замуж и переехала с мужем в Иваньково (ныне Дубна). Там родились две дочери. В 1968 году семья перебралась в Зеленоград — здесь Ида Андреевна трудилась в 31-й стоматологической поликлинике до 1991 года.