«После появления сообщений в соцсетях жителей соседних поселков о подозрении у себя химического ожога дыхательных путей, для сотрудников комплекса по переработке отходов Нева был проведен внеочередной медицинский осмотр.

В комплекс был приглашен врач-оториноларинголог, который осмотрел 30 сотрудников на предмет выявления жалоб на гортань, дыхательные пути. Ни у одного сотрудника не было выявлено подобных признаков ожога и симптомов.

Помимо внеплановых осмотров, все сотрудники комплекса каждый год проходят тщательный медицинский осмотр, направленный на своевременное выявление и профилактику возможных заболеваний", — говорится в сообщении пресс-службы КПО.

Ранее несколько человек предоставили редакции медицинские заключения, в которых указаны поставленные диагнозы «ожог слизистой полости носа и горла» или «подострый конъюнктивит» сами пациенты напрямую связывают симптомы с работой КПО: «на фоне полного здоровья проснулась на даче от резкого ощущения жжения в области носа и рта (такие же симптомы, со слов, у всех в поселке)» или «жалобы на зуд и сухость обоих глаз, которые возникали и раньше на фоне выбросов свалочных газов и продуктов горения: возле дома находится завод по переработке мусора».