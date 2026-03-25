После публикации «Зеленоград.ру» комплекс по переработке отходов КПО «Нева» прокомментировал сообщения жителей соседних поселков о подозрении на химические ожоги дыхательных путей. Эти симптомы пострадавшие связывали с выбросами КПО.
В пресс-службе комплекса сообщили, что после появления этих сообщений в соцсетях для сотрудников предприятия провели внеочередной медицинский осмотр.
«После появления сообщений в соцсетях жителей соседних поселков о подозрении у себя химического ожога дыхательных путей, для сотрудников комплекса по переработке отходов Нева был проведен внеочередной медицинский осмотр.
В комплекс был приглашен врач-оториноларинголог, который осмотрел 30 сотрудников на предмет выявления жалоб на гортань, дыхательные пути. Ни у одного сотрудника не было выявлено подобных признаков ожога и симптомов.
Помимо внеплановых осмотров, все сотрудники комплекса каждый год проходят тщательный медицинский осмотр, направленный на своевременное выявление и профилактику возможных заболеваний", — говорится в сообщении пресс-службы КПО.
Ранее несколько человек предоставили редакции медицинские заключения, в которых указаны поставленные диагнозы «ожог слизистой полости носа и горла» или «подострый конъюнктивит» сами пациенты напрямую связывают симптомы с работой КПО: «на фоне полного здоровья проснулась на даче от резкого ощущения жжения в области носа и рта (такие же симптомы, со слов, у всех в поселке)» или «жалобы на зуд и сухость обоих глаз, которые возникали и раньше на фоне выбросов свалочных газов и продуктов горения: возле дома находится завод по переработке мусора».