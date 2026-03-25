Популярный магазин, уничтоженный пожаром на строительном рынке, планирует возобновить работу в здании напротив прежнего павильона. Открытие ожидается в период с 1 по 5 апреля по адресу улица Андреевка, с1.
Крупный пожар на рынке «Стройрай» произошёл в минувшую пятницу, 20 марта. Полностью выгорели павильоны по правой стороне — среди них был и этот магазин. Левая сторона уцелела, несмотря на повреждённые фасады: там уже возобновилась торговля сантехникой, инструментами, электрикой и отделочными материалами.
Сгоревшее помещение предприниматель арендовал; новое также будет арендовано. Ассортимент, по словам представителя «Даров Армении», существенно не изменится — в продаже останутся мясо и другие продукты армянской кухни.
«Во время пожара сгорело всё, придётся открывать павильон с нуля, а что делать? Люди знают меня, нам доверяют, и мои поставщики тоже мне доверяют, они готовы помочь», — рассказал владелец магазина.
На деревянных панелях, которыми закрыт вход в сгоревший магазин, появилась надпись: «22.03.2026. Скорбим. Спи спокойно, старый». К чему именно она относится, не уточняется, но, вероятно, речь о самом павильоне.
В местных чатах жители обсуждают ситуацию и ждут открытия магазина на новом месте — многие пишут, что регулярно покупали там продукты и доверяют качеству.