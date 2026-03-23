Сосед самостоятельно спилил ветку дерева у фасада дома. Так вообще можно? 23.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Во дворе корпуса 1512 в воскресенье вечером мужчина отпилил крупную ветку дерева. «Я, конечно, понимаю — может, в окне свет загораживает. Но имеет ли он право это делать? Так-то дерево жалко», — спрашивает читательница «Зеленоград.ру».

Такие истории во дворах не редкость. Кому-то ветки закрывают свет, кому-то бьются в окна или мешают пройти — и люди решают проблему сами, без лишних согласований.

Но по правилам так делать нельзя. Работы с деревьями во дворах — это не зона ответственности отдельных жителей. Обрезкой и спилом должны заниматься только те, кто отвечает за территорию: как правило, это «Жилищник» или другие городские службы.

Даже если ветка действительно мешает, просто взять пилу и убрать её — не вариант. Для этого есть установленный порядок: обследование дерева, решение о необходимости работ и, в ряде случаев, оформление разрешения (так называемого порубочного билета). В некоторых случаях требуется даже заключение о нарушении освещённости — и уже на его основании можно добиться официальной обрезки.

Чтобы убрать мешающую ветку, обращайтесь в «Жилищник» или в управу.

За самовольное повреждение деревьев предусмотрены штрафы. Для жителей — от нескольких тысяч рублей, а в более серьёзных случаях дело может дойти и до уголовной ответственности, если ущерб признают значительным.

В Зеленограде подобные ситуации уже происходили: жители сами спиливали деревья или ветки у домов, и это заканчивалось разбирательствами. В отдельных случаях нарушителей привлекали к ответственности, а ущерб оценивали в десятки и сотни тысяч рублей.

Если вы видите, что во дворе кто-то пилит ветки, можно обратиться в полицию (особенно если это происходит прямо сейчас), а также пожаловаться в департамент природопользования.

Ребенок погиб после падения с высоты в корпусе 364 Новости
Зеленоградские пожарные отработали тушение лесного пожара Новости
Детей от 8 лет познакомят с профессией археолога: в теории и на практике — интерактивная встреча пройдет 5 апреля в Музее Зеленограда Новости
«Лаборатория Федора Конюхова», а также зеленоградские кинодеятели представят новые фильмы про природу дальних уголков России — 29 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
Химические ожоги дыхательных путей диагностировали людям, живущим рядом с мусорным полигоном «Нева» Новости
Серьезный спектакль о взрослении «Друг мой, Колька» по пьесе советского писателя и одного из создателей «Ералаша» покажут 28 марта во Дворце творчества Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах поведения при встрече со стаей бездомных собак Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» планируют восстановить к концу апреля Новости
Эвакуация из-за воздушной тревоги прошла в МИЭТе Новости
Для детей в «Ведогонь-театр» привезут теневой спектакль с индонезийскими куклами и песочную сказку с героями Гофмана Новости
Замена бордюров началась в Зеленограде среди тающего снега Новости
Перезагрузка кожи: весенние предложения центра «Квезаль» Реклама
Зеленоградская спортсменка стала победителем и призером Первенства России по пулевой стрельбе Новости
Сгоревший стройрынок в Андреевке частично возобновил работу Новости
Сосед самостоятельно спилил ветку дерева у фасада дома. Так вообще можно? Новости
Весна убрала январский снег за коммунальщиков. А «Наш город» оформил это как «решение проблемы» Новости
Новую группу по оздоровительной гимнастике открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
Как ваш рассказ может стать частью истории Москвы? Реклама
Митинги против ограничений интернета и блокировки телеграма в Московской области запретили из-за ковида. При этом другие массовые мероприятия продолжаются Новости
Сольное шоу стендап-артиста Леонида Кулакова — 17 апреля в ДК МИЭТ Новости
Раденис приглашает в команду: ассистент ветеринарного врача и системный администратор Новости
Меняется схема прохода на Ленинградском вокзале Новости
Донорскую субботу проведут в зеленоградской больнице — можно сдать кровь тем, кто не успевает в будни Новости
Тракторы против кустов и лавочек: в Зеленограде зимняя уборка превращается в весенний ущерб Новости
Подростки залезли в «Жигули» в 12-м микрорайоне — соседи спорят, кто на самом деле виноват Новости
Полураздетый мужчина ломился в квартиры дома в 15-м микрорайоне — его увезли в полицию Новости
Остановку «Горбольница» переименовали Новости
Три футбольные команды зеленоградской спортшколы завоевали медали на турнирах Москвы Новости
Детская студия «Умка» (корпус 354) приглашает детей на занятия Реклама
Жители Алабушево через суд пытаются защитить пруд, который хотели засыпать под застройку Новости
Крышу беседки для пикника потеряли в процессе передачи лесопарка зеленоградским коммунальщикам Новости
200+ игр — без скачиваний и мощного компьютера Реклама
История 400-го автобуса: модели и маршруты, билетики и турникеты, воспоминания, песни и анекдоты Истории
Подозрительная реклама интернет-провайдера появилась в зеленоградских домах Новости
Нейросети становятся помощниками в планировании отпусков Реклама
Сильный пожар в районе рынка «Стройрай» в Андреевке произошел 20 марта Новости
Апрель в «Ведогонь-театре»: зрителей ждет лирическая премьера, постановки в рамках театрального обмена и репертуарные спектакли Новости
Доступная ветеринарная помощь Новости
Детский хор «Великан» выступит на зеленоградской сцене в апреле — вести шоу будут диджеи «Детского радио» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышли детектив с Джоди Фостер, историческая драма с Киллианом Мерфи, триллер с Майклом Джорданом и другие фильмы Новости
