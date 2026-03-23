Во дворе корпуса 1512 в воскресенье вечером мужчина отпилил крупную ветку дерева. «Я, конечно, понимаю — может, в окне свет загораживает. Но имеет ли он право это делать? Так-то дерево жалко», — спрашивает читательница «Зеленоград.ру».
Такие истории во дворах не редкость. Кому-то ветки закрывают свет, кому-то бьются в окна или мешают пройти — и люди решают проблему сами, без лишних согласований.
Но по правилам так делать нельзя. Работы с деревьями во дворах — это не зона ответственности отдельных жителей. Обрезкой и спилом должны заниматься только те, кто отвечает за территорию: как правило, это «Жилищник» или другие городские службы.
Даже если ветка действительно мешает, просто взять пилу и убрать её — не вариант. Для этого есть установленный порядок: обследование дерева, решение о необходимости работ и, в ряде случаев, оформление разрешения (так называемого порубочного билета). В некоторых случаях требуется даже заключение о нарушении освещённости — и уже на его основании можно добиться официальной обрезки.
Чтобы убрать мешающую ветку, обращайтесь в «Жилищник» или в управу.
За самовольное повреждение деревьев предусмотрены штрафы. Для жителей — от нескольких тысяч рублей, а в более серьёзных случаях дело может дойти и до уголовной ответственности, если ущерб признают значительным.
В Зеленограде подобные ситуации уже происходили: жители сами спиливали деревья или ветки у домов, и это заканчивалось разбирательствами. В отдельных случаях нарушителей привлекали к ответственности, а ущерб оценивали в десятки и сотни тысяч рублей.
Если вы видите, что во дворе кто-то пилит ветки, можно обратиться в полицию (особенно если это происходит прямо сейчас), а также пожаловаться в департамент природопользования.