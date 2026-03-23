То есть речь идёт о хорошо отработанной схеме: зимой проблему можно не решать, а потом, когда снег растает сам, закрыть жалобу как выполненную. Для Зеленограда это не новая история. Подобные затягивания ответов были и этой зимой и в прошлые годы.

При этом по правилам самого портала ответы на сообщения жителей должны давать в течение восьми рабочих дней. На практике получается иначе: когда удобно, на «Нашем городе» реагируют быстро, когда неудобно или не хватает ресурсов — ответ могут неприемлемо затянуть. Причём с особым цинизмом — когда сама жалоба теряет смысл.

Директору зеленоградских «Автодорог» Вардану Карпову удалось сделать из городского анекдота про то, что весна сама «уберёт» снег, норму жизни.

Это особенно злит на фоне официальной риторики. Город представляет «Наш город» как инструмент прямой связи жителей с властью и решения городских проблем. Но когда на зимнюю жалобу отвечают в конце марта, это выглядит уже не как обратная связь, а как дискредитация власти. Ведь на главной странице «Нашего города» написано, что это «портал мэра Москвы С.С.Собянина».

Такая практика бьёт не только по доверию жителей к «Нашему городу» и лично мэру, но и по стараниям тех работников, которые действительно стараются и вовремя убирают улицы, дворы и тротуары. Когда одни делают свою работу добросовестно, а другие просто дожидаются оттепели и потом оформляют это как результат, обесценивается сама идея нормальной городской службы.