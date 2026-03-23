С 24 марта с 12:00 на Ленинградском вокзале изменится схема прохода к поездам дальнего следования и выхода в город для прибывающих пассажиров. Это связано с началом нового этапа работ по реконструкции и благоустройству территории.
Для пригородных поездов схема прохода останется прежней.
Проход к поездам со стороны проезда Комсомольской площади закроют. При этом движение поездов сохранится по расписанию.
Попасть к поездам дальнего следования и «Сапсанам» можно будет через временный досмотровый павильон рядом с платформами пригородных поездов Ленинградского направления. Подход организуют со стороны Ярославского вокзала и вестибюля станции метро Комсомольская.
Пассажирам рекомендуют приезжать на вокзал за час до отправления. Посадка в поезда начинается за 40 минут.
Изменения связаны с подключением вокзала к инженерным коммуникациям и благоустройством территории: обновляют парковки, подъезды, зоны для туристических автобусов и логистику коммерческого транспорта.