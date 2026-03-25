В состав «Инфинити» входят солистка и автор песен Татьяна Бондаренко (Таня Инфинити) и саунд-продюсер Алексей Кутузов. До 2007 года коллектив назывался «Черное и белое», но сменил название на «Инфинити» перед волной всероссийской популярности. Группа продолжает выпускать новые треки (например, «Целовал» в 2025 году) и выступает на концертах и ретро-фестивалях. Если вы еще не знакомы с творчеством группы, понять, «ваше» это или нет, можно в группе vk.com/infinityofficial



Концерт состоится 28 марта (это суббота) в 23:00 в клубе Vibe (Савелкинский проезд, дом 12). Возрастное ограничение: 18+.



Билет стоимостью 800 рублей можно купить на входе. Бронь стола — 2500 рублей с человека (в этом случае билет на концерт входит в стоимость). Вопросы и бронь столов: 8-963-927-30-67