В результате крупного пожара в пятницу, 20 марта, полностью выгорели павильоны по правой стороне строительного рынка «Стройрай» на улице Андреевка. Некоторые продавцы до сих пор разбирают последствия — часть товара пострадала от воды и еще не просохла.

Палатки по левой стороне практически не затронуты огнем, повреждена фасадная часть. Сейчас здесь работают павильоны с сантехникой, дверями, электро- и бензоинструментами, электрикой, вентиляцией, отделочными материалами (панели, подоконники) и другими товарами.

Несмотря на потерю павильонов, некоторые предприниматели продолжают приходить на рынок — помогают коллегам и ждут решений от администрации.