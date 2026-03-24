В результате крупного пожара в пятницу, 20 марта, полностью выгорели павильоны по правой стороне строительного рынка «Стройрай» на улице Андреевка. Некоторые продавцы до сих пор разбирают последствия — часть товара пострадала от воды и еще не просохла.
Палатки по левой стороне практически не затронуты огнем, повреждена фасадная часть. Сейчас здесь работают павильоны с сантехникой, дверями, электро- и бензоинструментами, электрикой, вентиляцией, отделочными материалами (панели, подоконники) и другими товарами.
Несмотря на потерю павильонов, некоторые предприниматели продолжают приходить на рынок — помогают коллегам и ждут решений от администрации.
«У меня был павильон обоев. Он сгорел, сейчас помогаю коллеге прибраться. Пожарные ехали долго, а огонь быстро перекинулся на другие павильоны. Примерно через 20 минут остановилась проезжающая мимо пожарная машина, но у них не было воды. Потом уже приехали другие пожарные, но площадь огня уже была большой. Если бы вовремя приехали, удалось бы спасти больше павильонов. Сейчас ждем решения — причину возгорания и что делать тем, кто потерял свой павильон», — рассказал один из продавцов.
Здание «Детского мира», на которое перекинулся огонь, сейчас не работает.