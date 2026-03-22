В ночь на воскресенье, 22 марта, жителя корпуса 1509 утром разбудил шум на этаже: «Неадекват полуголый дергал все ручки дверей в четырёх квартирах. Орал несуразное, падал. Похоже, под наркотой. Потом ушёл выше», — сказала жительница дома Оливия в районном чате. Дверь в приквартирный холл была незаперта.

Жильцы вызвали экстренные службы. «Вызов 112 работает чётко. Забрали в отдел полиции, скорая на всякий случай тоже приехала», — добавила она.

Соседи в чате обсуждают, что подобные ситуации случаются не впервые: жители жалуются на людей в неадекватном состоянии в подъездах и на этажах и считают, что проблема с наркотиками и «закладками» в районе остаётся без должного внимания.

Такие эпизоды регулярно обсуждают не только в чатах, но и в новостях. Ранее в Зеленограде уже были случаи, когда посторонние попадали на этажи и вели себя подозрительно: например, неизвестного замечали у дверей разных квартир на разных этажах.

Бывают и более жёсткие сценарии: в Москве в прошлом году полиция применяла оружие против дебошира, который ломился в квартиры с ножом.

Отдельная проблема — когда источником опасности оказывается не случайный человек, а кто-то из жильцов. В Новой Москве жители одного из ЖК жаловались на соседа, который годами пугал подъезд: ходил голым по этажам, угрожал и вёл себя агрессивно.

В подобных ситуациях жителям советуют не пытаться самостоятельно разбираться с агрессивными людьми. Самое простое и важное — держать двери закрытыми и сразу вызывать полицию по номеру 112, если на этаже появляется человек в неадекватном состоянии.