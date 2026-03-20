Сильный пожар в районе рынка «Стройрай» в Андреевке произошел 20 марта 20.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Первое здание загорелось в пятницу около 13 часов. По словам очевидцев, загорелась пекарня или продуктовый магазин, после чего огонь перешел на рынок.

Продавцы пытались спасти товар в начале пожара.

Открытый огонь от пожара проходил прямо в охранной зоне ЛЭП. Убрать рынок из-под линии электропередач, которая проходит вдоль улицы Андреевка, обещали ещё более 10 лет назад. Но «комплекс разномастных торговых точек», как его называли в солнечногорской администрации, продолжал существовать до этого дня.

На место происшествия прибыли пожарные.

Около 14 часов стало затруднено движение по улице Андреевка и по Панфиловскому проспекту. Перекрыли проезд не только для машин, но и для пешеходов.

Около 15 часов пожар перекинулся на здание «Детского мира». Пожарные тушили здания с вышки. Вокруг собралось много людей. Движение уже регулировали сотрудники полиции, но до их прибытия этим занимался один из прохожих:

«Я был там, когда пожар начался. Загорелась пекарня, потом перешло все на рынок. А там же и краски, и много всего остального. Поэтому быстро огонь распространяется. Я увидел, что машины толпятся, решил разрулить пока сам. Отправлял всех на разворот, дальше ведь не проехать», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» очевидец Умар.

Около 18 часов пожар на стройрынке в Андреевке был ликвидирован, но движение автомобилей и пешеходов по-прежнему было перекрыто.

«Изначально пожар возник в торговых рядах. С учетом маленького расстояния между торговым центром и торговыми рядами, огонь перебросился на торговый центр. На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет, занимаемся проливкой и разборкой конструкций. Сколько времени ещё займут работы, пока сказать сложно», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» начальник зеленоградского управления МЧС Сергей Мусаелян.

Около 20:40 проезд для машин в Андреевку мимо сгоревшего стройрынка открыли, рассказали местные жители в чате района. Движение по улице Андреевка в районе корпуса 1562 было также восстановлено, об этом сообщил департамент транспорта в 21:15.

происшествия, поселок андреевка, пожары, улица андреевка
