Около 15 часов пожар перекинулся на здание «Детского мира». Пожарные тушили здания с вышки. Вокруг собралось много людей. Движение уже регулировали сотрудники полиции, но до их прибытия этим занимался один из прохожих:

«Я был там, когда пожар начался. Загорелась пекарня, потом перешло все на рынок. А там же и краски, и много всего остального. Поэтому быстро огонь распространяется. Я увидел, что машины толпятся, решил разрулить пока сам. Отправлял всех на разворот, дальше ведь не проехать», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» очевидец Умар.