Первое здание загорелось в пятницу около 13 часов. По словам очевидцев, загорелась пекарня или продуктовый магазин, после чего огонь перешел на рынок.
Продавцы пытались спасти товар в начале пожара.
Открытый огонь от пожара проходил прямо в охранной зоне ЛЭП. Убрать рынок из-под линии электропередач, которая проходит вдоль улицы Андреевка, обещали ещё более 10 лет назад. Но «комплекс разномастных торговых точек», как его называли в солнечногорской администрации, продолжал существовать до этого дня.
На место происшествия прибыли пожарные.
Около 14 часов стало затруднено движение по улице Андреевка и по Панфиловскому проспекту. Перекрыли проезд не только для машин, но и для пешеходов.
Около 15 часов пожар перекинулся на здание «Детского мира». Пожарные тушили здания с вышки. Вокруг собралось много людей. Движение уже регулировали сотрудники полиции, но до их прибытия этим занимался один из прохожих:
«Я был там, когда пожар начался. Загорелась пекарня, потом перешло все на рынок. А там же и краски, и много всего остального. Поэтому быстро огонь распространяется. Я увидел, что машины толпятся, решил разрулить пока сам. Отправлял всех на разворот, дальше ведь не проехать», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» очевидец Умар.
Около 18 часов пожар на стройрынке в Андреевке был ликвидирован, но движение автомобилей и пешеходов по-прежнему было перекрыто.
«Изначально пожар возник в торговых рядах. С учетом маленького расстояния между торговым центром и торговыми рядами, огонь перебросился на торговый центр. На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших нет, занимаемся проливкой и разборкой конструкций. Сколько времени ещё займут работы, пока сказать сложно», — рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» начальник зеленоградского управления МЧС Сергей Мусаелян.
Около 20:40 проезд для машин в Андреевку мимо сгоревшего стройрынка открыли, рассказали местные жители в чате района. Движение по улице Андреевка в районе корпуса 1562 было также восстановлено, об этом сообщил департамент транспорта в 21:15.