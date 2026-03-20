Ева, Мария, Виктория и Дана — выпускницы модельной академии Mash — участвовали в Московской неделе моды, которая состоялась в «Манеже» с 14 по 19 марта. Девушки успешно прошли серьезный кастинг — конкуренция достигала сотен претенденток со всей России, и дефилировали в показах известных дизайнеров.
На подиумах девушки представляли коллекции известных брендов и дизайнеров: Sergey Sysoev Fashion School, китайский бренд Xuaujin, Edder, Kristina Tops, Duo Atelier, Полина Лим Frekabana, а также работы студентов Института МГИК и Британской высшей школы дизайна.
Для Марии и Виктории участие в неделе моды стало первым серьезным выходом на подиум. Ева и Дана — опытные модели, которые уже не раз участвовали в показах.
«Особого упоминания заслуживает 17-летняя Дана. Она пришла в академию шесть лет назад на первый поток и сегодня не только востребованная модель, но и преподаватель. На Московской неделе моды Дана участвовала сразу в пяти показах», — рассказала руководитель модельной академии Мария Рябова.
Модельная академия Mash сотрудничает с Британской высшей школой дизайна и с крупными брендами. Один из постоянных партнеров — «ВкусВилл»: во всех магазинах сети посетители видят на упаковке лицо еще одной девушки из Зеленограда — Кати, которая сейчас учится на стоматолога.