Ева, Мария, Виктория и Дана — выпускницы модельной академии Mash — участвовали в Московской неделе моды, которая состоялась в «Манеже» с 14 по 19 марта. Девушки успешно прошли серьезный кастинг — конкуренция достигала сотен претенденток со всей России, и дефилировали в показах известных дизайнеров.

На подиумах девушки представляли коллекции известных брендов и дизайнеров: Sergey Sysoev Fashion School, китайский бренд Xuaujin, Edder, Kristina Tops, Duo Atelier, Полина Лим Frekabana, а также работы студентов Института МГИК и Британской высшей школы дизайна.

Для Марии и Виктории участие в неделе моды стало первым серьезным выходом на подиум. Ева и Дана — опытные модели, которые уже не раз участвовали в показах.