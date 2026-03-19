В марте в торговом центре на Ленинградском шоссе начали работать Unicorn и Hanswood — магазины обуви с так называемой босоногой колодкой.



Такой формат предполагает более свободную посадку в носке, тонкую подошву и гибкую конструкцию. В ассортименте — обувь для взрослых и детей. В Hanswood также можно оформить индивидуальный заказ с выбором кожи и оттенка.