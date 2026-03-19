В ТЦ «Мега Химки» открылись новые магазины обуви, мебели и товаров для дома 19.03.2026 ZELENOGRAD.RU

В марте в торговом центре на Ленинградском шоссе начали работать Unicorn и Hanswood — магазины обуви с так называемой босоногой колодкой.

Такой формат предполагает более свободную посадку в носке, тонкую подошву и гибкую конструкцию. В ассортименте — обувь для взрослых и детей. В Hanswood также можно оформить индивидуальный заказ с выбором кожи и оттенка.


Кроме того, в «Меге» открылся шоурум «divan ru». В ассортименте — мягкая и корпусная мебель, матрасы, текстиль, декор, столы и стулья. В пространстве представлены готовые интерьерные решения и зоны с актуальными мебельными коллекциями.

Ещё одно изменение коснулось магазина U.S. Polo Assn. Магазин открылся после обновления в новом формате и на новой локации — рядом со «Вкусным бульваром». В нём представлены повседневная одежда, деним, поло, аксессуары и базовые вещи.

