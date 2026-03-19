Утром в пятницу, 20 марта, в Солнечногорске временно ограничат движение транспорта возле мечети «Нурулла — Свет Аллаха».
Движение перекроют с 5:00 до 08:00 на улицах: Клинская, Пятницкая, Истринская, Средняя, Екатерининская, Куйбышева, Зелёная. На работе общественного транспорта ограничения не скажутся.
Практика последних лет показывает, что во время мусульманских праздников на линию выходит существенно меньше машин такси. Вероятно, потому что среди водителей много мусульман.
Администрация также напомнила о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов в местах массового скопления людей в день праздника. Ограничение распространяется на все виды дронов и действует в целях безопасности.
Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе. Он знаменует окончание месяца поста Рамадан и сопровождается общей молитвой, на которую обычно собирается большое количество верующих.