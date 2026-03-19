Этим концертом в Зеленограде отпразднуют 100-летний юбилей композитора Александра Зацепина. На сцене выступят инструменталисты, вокалисты, фольклорный ансамбль и школьные хоры в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Прозвучит музыка, написанная композитором-юбиляром и другими музыкантами.

В программе также отмечены номера детской хореографической школы «Фуэте» и увлекательные рассказы о легендах отечественного кинематографа.

Концерт состоится 20 марта (в пятницу) в 18:30 в Детской музыкальной школе имени Мусоргского (улица Юности, дом 1). Продолжительность — около 2,5 часов, возрастное ограничение — 5+ (но репертуар — преимущественно взрослый).

Вход свободный, но лучше прийти заранее, чтобы занять удобные места: концерты этой школы любят и активно посещают зрители.

Телефон учреждения: 8-968-713-07-21