В пятницу вечером ученики и педагоги известной зеленоградской школы приглашают всех любителей живой музыки и кино.
Прозвучат песни и инструментальные композиции из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Мимино», «Дети капитана Гранта», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Доживем до понедельника», «Семнадцать мгновений весны», «Берегись автомобиля», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Зависть богов», «Судьба» и «О бедном гусаре замолвите слово».
Этим концертом в Зеленограде отпразднуют 100-летний юбилей композитора Александра Зацепина. На сцене выступят инструменталисты, вокалисты, фольклорный ансамбль и школьные хоры в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Прозвучит музыка, написанная композитором-юбиляром и другими музыкантами.
В программе также отмечены номера детской хореографической школы «Фуэте» и увлекательные рассказы о легендах отечественного кинематографа.
Концерт состоится 20 марта (в пятницу) в 18:30 в Детской музыкальной школе имени Мусоргского (улица Юности, дом 1). Продолжительность — около 2,5 часов, возрастное ограничение — 5+ (но репертуар — преимущественно взрослый).
Вход свободный, но лучше прийти заранее, чтобы занять удобные места: концерты этой школы любят и активно посещают зрители.
Телефон учреждения: 8-968-713-07-21