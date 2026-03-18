Беспилотный поезд тестируют на Большой кольцевой линии уже два месяца. Испытания пока проходят ночью, вне графика и без пассажиров. В кабине всё это время находится машинист, но, как утверждают в мэрии, за время тестов ему ни разу не пришлось вмешиваться в работу системы.

Сейчас проверяют не только то, как поезд трогается и тормозит, но и весь набор систем, без которых такой режим не заработает: автоведение, машинное зрение, диспетчеризацию и автоматический контроль падения на пути. Программное обеспечение должно само разгонять и тормозить состав, а также управлять дверями на станциях. Система машинного зрения распознаёт объекты впереди поезда на расстоянии до 200 метров.