Беспилотный поезд тестируют на Большой кольцевой линии уже два месяца. Испытания пока проходят ночью, вне графика и без пассажиров. В кабине всё это время находится машинист, но, как утверждают в мэрии, за время тестов ему ни разу не пришлось вмешиваться в работу системы.
Сейчас проверяют не только то, как поезд трогается и тормозит, но и весь набор систем, без которых такой режим не заработает: автоведение, машинное зрение, диспетчеризацию и автоматический контроль падения на пути. Программное обеспечение должно само разгонять и тормозить состав, а также управлять дверями на станциях. Система машинного зрения распознаёт объекты впереди поезда на расстоянии до 200 метров.
К концу 2026 года поезд должен начать регулярно курсировать по БКЛ вместе с обычными составами, но всё ещё без пассажиров. Первые поездки с пассажирами обещают в 2027 году, а к 2030-му — запуск первой линии беспилотного метро.
На мировом фоне Москва не первопроходец. В Копенгагене беспилотное метро работает больше 20 лет, в Париже линия 14 полностью автоматическая с 1998 года, а метро в Сиднее позиционируется как единственная беспилотная железнодорожная система Австралии. Но московский проект пытается решить другую задачу: запустить беспилотный поезд в системе с очень плотным графиком и минимальными интервалами.