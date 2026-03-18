Человека, сидящего на окне 8 этажа корпусе 410 в одном из зеленоградских домов, заметила местная жительница и сразу сообщила в полицию.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Шевцов и Дмитрий Бойко начали разговаривать с мужчиной, пытаясь убедить его отказаться от своих намерений и успокоить.
Один из полицейских предложил ему закурить, а когда подошел, чтобы дать сигарету, напарник стянул мужчину с оконного проема. Его передали медикам.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
