Человека, сидящего на окне 8 этажа корпусе 410 в одном из зеленоградских домов, заметила местная жительница и сразу сообщила в полицию.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Шевцов и Дмитрий Бойко начали разговаривать с мужчиной, пытаясь убедить его отказаться от своих намерений и успокоить.

Один из полицейских предложил ему закурить, а когда подошел, чтобы дать сигарету, напарник стянул мужчину с оконного проема. Его передали медикам.