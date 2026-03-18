Ярко-рыжие утки снова прилетели в Зеленоград 18.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Уток-огарей заметили в парке Победы и на Школьном озере. Снег таёт, лёд уходит, берега открываются, и на городских водоёмах снова появляются птицы, которых трудно не узнать.

Сказать, что огари именно «прилетели», можно, но с оговоркой. В Москве уже давно есть своя городская популяция этих птиц: когда-то они расселились по водоёмам из зоопарка, а теперь стали частью местной фауны. Поэтому весной мы скорее видим птиц, которые вернулись на привычные маршруты — туда, где появляется открытая вода.

Огарь вообще заметно отличается от привычной кряквы. Он крупнее, держится увереннее, ходит почти по-гусиному и сразу привлекает внимание своим ярким окрасом. А ещё у этих уток репутация напористых соседей: огари могут вести себя агрессивно, гонять других птиц и конкурировать с кряквами за место на водоёме и корм. Но говорить, что они вытеснили обычных уток, было бы слишком сильно — кряквы в Москве и Зеленограде по-прежнему обычнее и многочисленнее.

Зато яркие, шумные и чуть важные на вид птицы превращают ещё холодный мартовский пейзаж во что-то уже вполне весеннее.

Спасибо Сергею Назарову за видео.

«Дети были здоровы, отклонений не нашли». Роспотребнадзор завершил расследование после массового недомогания в школе 853 Новости
Художников приглашают нарисовать натюрморт, а из работ сформируют экспозицию — зовут как профессионалов, так и любителей Новости
На зеленоградской сцене в романтическом спектакле «Там же, тогда же» сыграют народные артисты Максим Аверин и Анна Якунина Новости
В Зеленограде будущих родителей приглашают на информационные встречи с сотрудниками роддома в комфортном пространстве библиотеки Новости
Для Голубого готовят предложения по автобусам до станции Крюково Новости
Ещё один магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Брёхово Новости
Родители, выросшие в Зеленограде, отправятся с детьми в мир своего детства на интерактивной выставке — 21 марта в Выставочном зале Музея Новости
Пловец из Зеленограда завоевал три медали на Первенстве Москвы по плаванию Новости
Настоящая весна — первоцветы распускаются среди тающего снега в Зеленограде Новости
Репетитор английского приглашает учеников Реклама
Историю Зеленограда изучат через фотографии: от архивов до современности — 19 марта в Выставочном зале Музея Новости
Собак из Зеленограда приглашают на кастинг Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Принц и нищий» — инсценировку знаменитого романа Марка Твена, который изучают в школе Новости
Пятилетней девочке, на лечение которой горожане собирали деньги, успешно прооперировали сердце Новости
Известный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Зеленограде с новой программой Новости
Жителей корпуса 1204 просят согласовать изменения фасада кафе «Ангел», которые сделали несколько лет назад Новости
Концерт-интерактив «Путешествие в мир Дисней» — артисты в образе героев мультфильмов исполнят песни под аккомпанемент оркестра в ДК МИЭТ Новости
Лекторий «Наукоград» приглашает на лекции об искусстве с Ольгой Владиславовной Морозовой — заведующей отделом эстетического воспитания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Реклама
Постояльцев пансионата в Брехово эвакуировали из-за пожара Новости
Cамодельные постройки в подъездах начали сносить во время косметического ремонта — даже небольшие полки Новости
Кафе корейской кухни «Мистер Пак» скоро откроется в новом месте — в гастрономическом центре «Станция» на первом этаже Реклама
Базу кафе и ресторанов, доступных для людей на инвалидных колясках, увеличили на треть с помощью ИИ Новости
Отражена одна из крупнейших атак беспилотников на Московский регион Новости
Сдаёте ЕГЭ? Подготовка с опытными репетиторами курсов «Хорошист» в Зеленограде Реклама
Пожарные пошли по зеленоградским дворам с профилактикой на фоне роста числа пожаров Новости
У музыкальной школы имени Мусоргского изменился адрес Новости
Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» заметили перебои мобильного интернета Новости
В зеленоградском Наноцентре открыли сборочно-испытательный комплекс для выпуска микросхем Новости
Автобус «Мосгортранса» запустят до областной больницы, где лечатся зеленоградцы с онкологией Новости
Атака беспилотников возобновилась в воскресенье утром — в аэропорту Шереметьево ограничили полеты Новости
Число получателей выплат ко Дню Победы сократилось в десять раз за десять лет Новости
Врачи зеленоградской больницы прошли подготовку на курсах военно-полевой хирургии Новости
Телеграм работает с перебоями в Москве на фоне ограничений мобильного интернета Новости
Около 50 беспилотников сбито в субботу над московским регионом Новости
Лёд на водоёмах Зеленограда опасно истончился Новости
Продление метро до Красногорска отложили на год Новости
Восемь зеленоградских школ закроют весной на капитальный ремонт — до 1 сентября 2027 года Новости
Между Ленинградским шоссе и озером Сенеж хотят построить новый жилой квартал Новости
О возможном отключении мобильного интернета официально предупредили в Московской области. В Москве такие ограничения действуют уже вторую неделю Новости
Число обращений после укусов клещей резко выросло за год Новости
