Сказать, что огари именно «прилетели», можно, но с оговоркой. В Москве уже давно есть своя городская популяция этих птиц: когда-то они расселились по водоёмам из зоопарка, а теперь стали частью местной фауны. Поэтому весной мы скорее видим птиц, которые вернулись на привычные маршруты — туда, где появляется открытая вода.

Огарь вообще заметно отличается от привычной кряквы. Он крупнее, держится увереннее, ходит почти по-гусиному и сразу привлекает внимание своим ярким окрасом. А ещё у этих уток репутация напористых соседей: огари могут вести себя агрессивно, гонять других птиц и конкурировать с кряквами за место на водоёме и корм. Но говорить, что они вытеснили обычных уток, было бы слишком сильно — кряквы в Москве и Зеленограде по-прежнему обычнее и многочисленнее.

Зато яркие, шумные и чуть важные на вид птицы превращают ещё холодный мартовский пейзаж во что-то уже вполне весеннее.

Спасибо Сергею Назарову за видео.