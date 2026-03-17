Магазин может открыться по адресу: Брёхово, 27А — сейчас там работает автосервис. Какое именно помещение займёт новый магазин, пока точно неизвестно.
Ориентировочно магазин планируют открыть 31 марта. Однако сроки пока предварительные и могут измениться. Ранее на эту же дату намечали запуск магазина в Андреевке (29Д), но его уже перенесли на 22 апреля. Об этом корреспонденту «Зеленоград.ру» сообщили на горячей линии сети.
Для магазина в Брёхово требуются продавец, администратор и директор. В Андреевке остались открытыми вакансии для двух продавцов. Обращаться можно по телефону 8-800-350-38-61.
Сеть «В1 — Первый выбор» — это дискаунтеры «Магнита» с упором на низкие цены без постоянных акций. Ассортимент здесь сравнительно небольшой — в основном самые востребованные товары. Магазины оформлены максимально просто: продукцию часто выставляют прямо в коробках, чтобы снизить издержки на логистику и выкладку. При этом в магазинах обычно есть собственные пекарни с базовой выпечкой.
В Зеленограде магазины сети уже работают в корпусах 360 и 601А.