Для магазина в Брёхово требуются продавец, администратор и директор. В Андреевке остались открытыми вакансии для двух продавцов. Обращаться можно по телефону 8-800-350-38-61.

Сеть «В1 — Первый выбор» — это дискаунтеры «Магнита» с упором на низкие цены без постоянных акций. Ассортимент здесь сравнительно небольшой — в основном самые востребованные товары. Магазины оформлены максимально просто: продукцию часто выставляют прямо в коробках, чтобы снизить издержки на логистику и выкладку. При этом в магазинах обычно есть собственные пекарни с базовой выпечкой.

В Зеленограде магазины сети уже работают в корпусах 360 и 601А.