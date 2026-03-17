История фотографии насчитывает более 180 лет, и за эти годы произошли существенные изменения в процессе съемки и создания фотографии. За это время сменились носители — от металлических пластин и фотопленки до цифровых матриц, трансформировались техники съемки и расширились творческие возможности.



Вместе с лектором гости не только рассмотрят архивные и современные снимки Зеленограда, но и сравнят технические и эстетические особенности фотографий разных десятилетий и проанализируют, как технологические новшества влияли на визуальный язык фотографии.



Кроме того, участники обсудят, какие приемы прошлых лет остаются актуальными сегодня, а что безвозвратно ушло в историю — и смогут поделиться опытом в формате «открытого микрофона».



Лекция «Фотография вчера и сегодня» входит в цикл «Фотографические вечера». Лектор — Валерий Лобачевский, руководитель творческого объединения «Параллели».



Встреча пройдет 19 марта (это четверг) в 19:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).



Участие бесплатное, но регистрация обязательна: https://bilet.mos.ru/event/386912257/.

На момент публикации есть 29 билетов.



Возрастное ограничение: 12+.

Телефон учреждения: 8-499-717-16-02.



