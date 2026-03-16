«Принц и нищий» — это не просто приключенческая история о смене ролей, а глубокий тренажер эмпатии и критического мышления. Зрители познакомятся с сословным устройством Англии 16-го века и закрепят школьные знания о разнице между абсолютной монархией и жизнью социальных низов.



История также тренирует гибкие навыки адаптации к незнакомой среде и эмпатии, а еще поднимает важные вопросы чести и справедливости, подчеркивает важность образования, наглядно демонстрирует значение понятия «золотой клетки» и поговорки «не суди по одежке».



Спектакль стал обладателем Московской театральной премии «Гвоздь сезона». В постановке звучит средневековая английская и немецкая музыка, исполняемая оркестром на старинных инструментах (арфа-доппиа, смычковая псалтирь, колесная лира, крумхорн, раушпфайф, бузуки, бойран, ландскнехтский барабан и другие), некоторые из которых являются музейными экспонатами.



Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.



Спектакль покажут 25 марта (это среда) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум». Продолжительность — 2 часа, возрастное ограничение — 12+.



Билеты стоят 720 рублей: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/the-prince-and-the-pauper