На сцене КЦ «Зеленоград» артист выступит 4 апреля дважды: в 15:00 и 19:00. Билеты стоят от 3 до 9 тысяч рублей, на вечерний концерт их быстро раскупают.
Орлов — голос российской глубинки: артист вырос в Якутии. Его корни и личный опыт формируют основу материала: настоящего, узнаваемого и по-настоящему смешного. Он начал свой путь с открытых микрофонов в родном городе, где позже основал «Северный Stand-Up Клуб». Сегодня Сергей — один из самых популярных стендаперов в стране, с тысячами поклонников по всей России.
Новая программа «Звезда» — это «честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор».
Сергей Орлов — стендап-комик, который во многом вырос на интернет-аудитории. Его формат держится на подробных бытовых историях и наблюдениях о жизни в провинции, семье и «узнаваемых» ситуациях. На концертах артист часто взаимодействует с залом, поэтому отдельные эпизоды могут рождаться из реакции публики.
Орлов родом из якутского поселка Депутатский, и тема «малой родины» заметно влияет на материал: в интервью и публичных выступлениях он регулярно возвращается к опыту детства, жизни в небольших местах и контрасту между «столицей» и «провинцией». Медийная известность закрепилась за счёт сольных концертов и онлайн-релизов — среди заметных работ, например, концерт «Человек с головой собаки», который выходил на платформе Specials.
В профессиональной среде карьера артиста отмечена наградами и номинациями: в 2018 году Орлов получил приз за «Лучший сольный концерт» на фестивале «Панчлайн», а в 2022 году был представлен в проекте Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».
Шоу пройдет 4 апреля (это суббота) в 15:00 и 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 2 часа без антракта.
Рекомендованный возраст — «строго 18+».
В наличии билеты от 3000 до 9000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-stendap-komika-sergeya-orlova-2026