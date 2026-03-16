Известный стендап-комик Сергей Орлов выступит в Зеленограде с новой программой 16.03.2026 ZELENOGRAD.RU

На сцене КЦ «Зеленоград» артист выступит 4 апреля дважды: в 15:00 и 19:00. Билеты стоят от 3 до 9 тысяч рублей, на вечерний концерт их быстро раскупают.

Орлов — голос российской глубинки: артист вырос в Якутии. Его корни и личный опыт формируют основу материала: настоящего, узнаваемого и по-настоящему смешного. Он начал свой путь с открытых микрофонов в родном городе, где позже основал «Северный Stand-Up Клуб». Сегодня Сергей — один из самых популярных стендаперов в стране, с тысячами поклонников по всей России.

Новая программа «Звезда» — это «честный, остроумный и по-настоящему жизненный юмор».

Сергей Орлов — стендап-комик, который во многом вырос на интернет-аудитории. Его формат держится на подробных бытовых историях и наблюдениях о жизни в провинции, семье и «узнаваемых» ситуациях. На концертах артист часто взаимодействует с залом, поэтому отдельные эпизоды могут рождаться из реакции публики.

Орлов родом из якутского поселка Депутатский, и тема «малой родины» заметно влияет на материал: в интервью и публичных выступлениях он регулярно возвращается к опыту детства, жизни в небольших местах и контрасту между «столицей» и «провинцией». Медийная известность закрепилась за счёт сольных концертов и онлайн-релизов — среди заметных работ, например, концерт «Человек с головой собаки», который выходил на платформе Specials.

В профессиональной среде карьера артиста отмечена наградами и номинациями: в 2018 году Орлов получил приз за «Лучший сольный концерт» на фестивале «Панчлайн», а в 2022 году был представлен в проекте Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Шоу пройдет 4 апреля (это суббота) в 15:00 и 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 2 часа без антракта.
Рекомендованный возраст — «строго 18+».

В наличии билеты от 3000 до 9000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-stendap-komika-sergeya-orlova-2026

Пожарные пошли по зеленоградским дворам с профилактикой на фоне роста числа пожаров Новости
У музыкальной школы имени Мусоргского изменился адрес Новости
Большинство участников опроса «Зеленоград.ру» заметили перебои мобильного интернета Новости
В зеленоградском Наноцентре открыли сборочно-испытательный комплекс для выпуска микросхем Новости
Автобус «Мосгортранса» запустят до областной больницы, где лечатся зеленоградцы с онкологией Новости
Атака беспилотников возобновилась в воскресенье утром — в аэропорту Шереметьево ограничили полеты Новости
Число получателей выплат ко Дню Победы сократилось в десять раз за десять лет Новости
Врачи зеленоградской больницы прошли подготовку на курсах военно-полевой хирургии Новости
Телеграм работает с перебоями в Москве на фоне ограничений мобильного интернета Новости
Около 50 беспилотников сбито в субботу над московским регионом Новости
Лёд на водоёмах Зеленограда опасно истончился Новости
Продление метро до Красногорска отложили на год Новости
Восемь зеленоградских школ закроют весной на капитальный ремонт — до 1 сентября 2027 года Новости
Между Ленинградским шоссе и озером Сенеж хотят построить новый жилой квартал Новости
О возможном отключении мобильного интернета официально предупредили в Московской области. В Москве такие ограничения действуют уже вторую неделю Новости
Число обращений после укусов клещей резко выросло за год Новости
Смелого хищника с «глазами на затылке» заметили в зеленоградском лесу Новости
Олеся Железняк и Игорь Бочкин сыграют в комедии Островского на зеленоградской сцене — спектакль 29 апреля, билеты уже продаются Новости
Детский центр развития «Мозайка» в поселке Голубое объявляет набор в свою дружную команду Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на выходные 14-15 марта и новую неделю Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Бесы» — громкий роман Достоевского интерпретировали как современный психологический триллер Новости
Расписание электричек МЦД-3 существенно изменится на выходных 14 и 15 марта Новости
В одном из старейших зеленоградских предприятий открыли новый Центр проектирования Новости
Утренник «Мамаслет» — весенняя встреча для родителей с малышами от 1 года до 3 лет состоится 19 марта в Музее Зеленограда: регистрация идет, места есть Новости
Отравление в зеленоградской школе «не подтвердилось». Почему 15 детей жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту — до сих пор непонятно Новости
Профессиональный ремонт окон и устранение сквозняков Реклама
Автобусные остановки будущего — концепт от Студии Лебедева Новости
Налоговый вычет за занятия спортом теперь можно получать и за родителей-пенсионеров Новости
Концерт рок-группы «Альфа» Реклама
Тракторы снова раскатывают газоны у пешеходных дорожек. Проблеме много лет, но её продолжают «чинить» вместо того, чтобы решать Новости
Автобусы «Мосгортранса» запустят между метро «Тушинская» и Красногорском Новости
Гаджеты в подарок: как россияне готовились к 23 Февраля и 8 Марта Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышел боевик с Джеки Чаном, эпос про викингов, историческая немецкая драма, французская комедия-приключение и другие фильмы Новости
Картина с электричкой на вокзале в Крюково получила гран-при на конкурсе юных художников Новости
Лифты «ушатали» во время капремонта — так жители 12-го микрорайона объясняют поломки и «падения» Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Домра, гусли и фортепиано — учащиеся детской музыкальной школы Зеленограда покажут ровесникам, как можно проявиться и чего достичь через народную и классическую музыку Новости
Юбилейный концерт хора Сретенского монастыря — 17 апреля в КЦ «Зеленоград» Новости
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 14 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Лебединое озеро» — не просто сказку, но аллегорию свободы Новости
