Сергей Орлов — стендап-комик, который во многом вырос на интернет-аудитории. Его формат держится на подробных бытовых историях и наблюдениях о жизни в провинции, семье и «узнаваемых» ситуациях. На концертах артист часто взаимодействует с залом, поэтому отдельные эпизоды могут рождаться из реакции публики.



Орлов родом из якутского поселка Депутатский, и тема «малой родины» заметно влияет на материал: в интервью и публичных выступлениях он регулярно возвращается к опыту детства, жизни в небольших местах и контрасту между «столицей» и «провинцией». Медийная известность закрепилась за счёт сольных концертов и онлайн-релизов — среди заметных работ, например, концерт «Человек с головой собаки», который выходил на платформе Specials.



В профессиональной среде карьера артиста отмечена наградами и номинациями: в 2018 году Орлов получил приз за «Лучший сольный концерт» на фестивале «Панчлайн», а в 2022 году был представлен в проекте Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».



Шоу пройдет 4 апреля (это суббота) в 15:00 и 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа без антракта.

Рекомендованный возраст — «строго 18+».



В наличии билеты от 3000 до 9000 рублей.