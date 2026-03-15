Школа на улице Юности осталась на прежнем месте, но в адресной информационной системе сменился номер здания, в котором она находится: был дом 07, стал дом 1.
Распоряжение департамента городского имущества об аннулировании старого адреса и присвоении нового вышло в конце февраля, изменения в систему адресов внесли в начале марта. На картах Яндекса уже указан новый адрес.
Новый адрес устраняет путаницу: на улице Юности уже есть дом 7 — это одно из зданий студенческого общежития.
Теперь дома на нечетной стороне улицы Юности почти в порядке: дом 1 — музыкальная школа, дом 3 — двухэтажное здание с кафе и танцевальной студией, дом 5 — налоговая, дома 7, 9, 11, 13, 15 — общежитие МИЭТ, дом 17 — театр «Ведогонь».
Кажется, что на улице Юности реализовали нумерацию, при которой дома с четными и нечётными номерами находятся по разные стороны дороги, но её нарушает «Корпорация развития Зеленограда», которая располагается в башне №8. Будут ли менять её адрес на какой-нибудь нечётный номер, неизвестно.