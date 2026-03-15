Школа на улице Юности осталась на прежнем месте, но в адресной информационной системе сменился номер здания, в котором она находится: был дом 07, стал дом 1.

Распоряжение департамента городского имущества об аннулировании старого адреса и присвоении нового вышло в конце февраля, изменения в систему адресов внесли в начале марта. На картах Яндекса уже указан новый адрес.

Новый адрес устраняет путаницу: на улице Юности уже есть дом 7 — это одно из зданий студенческого общежития.