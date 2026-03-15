Производственная площадка включает современные линии и чистые помещения, соответствующие международным стандартам качества. На предприятии будут создавать и тестировать сложную электронную компонентную базу, в том числе разработки российских дизайн-центров, сталкивающихся с ограниченным доступом к современным технологиям.
Одним из ключевых направлений проекта станет внедрение в России технологии сборки микросхем в полимерные корпуса. Это позволит создавать отечественные высокопроизводительные процессоры и специализированные вычислительные модули для центров обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры и авиации.
Еще одно стратегическое направление работы предприятия — организация полного цикла производства высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии. Такие микросхемы применяются в источниках питания, зарядных станциях, базовых станциях 5G и электротранспорте.
Площадь нового комплекса более 1200 квадратных метров. Его мощность составит до 200 тысяч микросхем в месяц. Инвестиции в проект превысили 300 миллионов рублей, дополнительно создано 25 рабочих мест.
Генеральный директор ЗНТЦ Анатолий Ковалев ранее говорил, что запуск участка сборки микросхем позволит расширить локализацию производства электронной компонентной базы и снизить технологические риски для российских разработчиков, в том числе в рамках требований постановления №719 о подтверждении отечественного происхождения продукции.