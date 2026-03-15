Производственная площадка включает современные линии и чистые помещения, соответствующие международным стандартам качества. На предприятии будут создавать и тестировать сложную электронную компонентную базу, в том числе разработки российских дизайн-центров, сталкивающихся с ограниченным доступом к современным технологиям.

Одним из ключевых направлений проекта станет внедрение в России технологии сборки микросхем в полимерные корпуса. Это позволит создавать отечественные высокопроизводительные процессоры и специализированные вычислительные модули для центров обработки данных, телекоммуникационной инфраструктуры и авиации.