Хирурги больницы имени Кончаловского прошли обучение по этой программе в симуляционном центре Боткинской больницы. Речь идет не столько о «фронтовой» подготовке в прямом смысле, сколько об отработке навыков, которые нужны гражданским врачам при чрезвычайных ситуациях, терактах, техногенных авариях и других случаях массового поступления тяжело пострадавших.

Хирургов учат действовать в условиях тяжелой травмы, дефицита времени и физической нагрузки. В больнице описывают учебу как тренировку «в условиях, максимально приближенных к боевым». Врач-хирург стационара кратковременного пребывания Ольга Соченко рассказала, что участникам пришлось работать с «пациентами» весом 90 килограммов, в тяжелой разгрузке и шлеме.