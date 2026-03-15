Врачи зеленоградской больницы прошли подготовку на курсах военно-полевой хирургии 15.03.2026 ZELENOGRAD.RU

Хирурги больницы имени Кончаловского прошли обучение по этой программе в симуляционном центре Боткинской больницы. Речь идет не столько о «фронтовой» подготовке в прямом смысле, сколько об отработке навыков, которые нужны гражданским врачам при чрезвычайных ситуациях, терактах, техногенных авариях и других случаях массового поступления тяжело пострадавших.

Хирургов учат действовать в условиях тяжелой травмы, дефицита времени и физической нагрузки. В больнице описывают учебу как тренировку «в условиях, максимально приближенных к боевым». Врач-хирург стационара кратковременного пребывания Ольга Соченко рассказала, что участникам пришлось работать с «пациентами» весом 90 килограммов, в тяжелой разгрузке и шлеме.

Для крупных московских больниц с круглосуточной экстренной госпитализацией такая подготовка выглядит типичной. Москва регулярно готовит систему здравоохранения к массовому приему пострадавших, а Минздрав проводит отдельные конференции по медицине катастроф, первой помощи и медицинской эвакуации.

Впрочем, курс с таким названием и акцентом именно на военно-полевую хирургию выглядит уже как более специальная подготовка. Гражданскую и военную хирургию не первый год напрямую связывают в профессиональной повестке. На образовательных мероприятиях для хирургов организуют секции по военно-полевой хирургии и особенностям работы в экстремальных условиях — «с учетом реалий сегодняшнего дня».

Остается неясно, идет ли речь о подготовке отдельных гражданских врачей к работе в зоне боевых действий или о переносе военных алгоритмов в гражданскую экстренную медицину.

Основания для такой подготовки у гражданских врачей в Москве были и без СВО. После теракта в «Крокус Сити Холле» пострадавших переводили на лечение в московские больницы. После аварии в метро летом 2014 года были госпитализированы более ста человек. В таких ситуациях навыки быстрой работы с тяжелой травмой при массовом поступлении пациентов нужны гражданским хирургам.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, экстренные службы, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
© 1997–2026 Зеленоград.ру