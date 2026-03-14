В Солнечногорске прошло совещание, на котором обсуждали комплексное развитие территории в квартале улиц Банковская, Сенежская и Безверхова — в самом центре города. По итогам встречи чиновники заявили, что после полного расселения расположенные здесь дома планируют снести, а участок застроить новым микрорайоном.

История этого квартала тянется уже не первый год. Территория на Банковской, Сенежской и Безверхова давно фигурирует в муниципальных планах развития, а сами дома были признаны аварийными еще в 2019 году. Тогда же началось продвижение проекта расселения старого жилфонда.