Специалисты связывают ситуацию с ранним началом сезона активности клещей в прошлом году. Он начался примерно на две недели раньше обычного — уже в начале марта. Похожие условия складываются и этой весной: после раннего потепления клещи также начали просыпаться раньше.

Дополнительным фактором может быть и снежная зима, которая могла создать благоприятные условия для зимовки клещей, из-за чего их численность этой весной может оказаться выше обычной. При этом на их активность сильнее влияет погода весной.

Ещё одним фактором, влияющим на статистику, в Роспотребнадзоре считают рост «настороженности»: то есть не укусов стало больше, а люди стали чаще обращаться в медицинские учреждения после укуса.