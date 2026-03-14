Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках, связанных с укусами клещей — областное управление разослало по муниципалитетам тревожную статистику прошлого сезона.
Число обращений жителей после укусов клещей выросло на 34% по сравнению с прошлым годом. При этом каждый четвёртый клещ, исследованный в лаборатории, оказался заражён возбудителями инфекций.
Самая частая инфекция, которую переносят клещи в Подмосковье — болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). Уровень заболеваемости вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
Специалисты связывают ситуацию с ранним началом сезона активности клещей в прошлом году. Он начался примерно на две недели раньше обычного — уже в начале марта. Похожие условия складываются и этой весной: после раннего потепления клещи также начали просыпаться раньше.
Дополнительным фактором может быть и снежная зима, которая могла создать благоприятные условия для зимовки клещей, из-за чего их численность этой весной может оказаться выше обычной. При этом на их активность сильнее влияет погода весной.
Ещё одним фактором, влияющим на статистику, в Роспотребнадзоре считают рост «настороженности»: то есть не укусов стало больше, а люди стали чаще обращаться в медицинские учреждения после укуса.
Как бы то ни было, клещи начинают выходить из зимней спячки уже при температуре около +3…+7 °C, а при +10 °C начинают активно искать хозяина. Именно такая температура установится днём на этих выходных.
Специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду при прогулках в лесу и на дачах и внимательно осматривать себя и животных после посещения природных территорий. Если клещ присосался, врачи советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
О первых клещах этой весной уже сообщают и жители Зеленограда. Владельцы собак предупреждают друг друга в районных чатах о риске заболеваний у животных, в том числе о пироплазмозе, и рекомендуют заранее обрабатывать питомцев от паразитов.