На этих прекрасных фотографиях читателя «Зеленоград.ру» — воробьиный сыч. Это одна из самых маленьких сов Европы: длина тела около 16-19 сантиметров, а вес — около 60-80 граммов. Несмотря на размер, это полноценный хищник.
Он живёт в хвойных и смешанных лесах, поэтому зеленоградские лесопарки для него — вполне подходящая среда. Но увидеть его удаётся редко: птица небольшая, сидит неподвижно и отлично маскируется на коре деревьев.
— Он охотится днём: большинство сов охотится ночью, а воробьиный сыч чаще всего — утром и вечером. Поэтому иногда его можно заметить при хорошем освещении, как на этих снимках.
— Очень смелый хищник: при своих размерах он способен ловить добычу почти равную ему по массе. В его рационе — мыши, полёвки, землеройки, мелкие птицы (например, синицы или воробьи), а также крупные насекомые.
— Делает кладовые: пойманную добычу он может складывать в дуплах и щелях коры — своеобразные холодильники на несколько дней вперёд. Орнитологи иногда находят в таких тайниках целые склады из мышей и мелких птиц.
— У него есть «ложные глаза»: на затылке у сыча расположены светлые пятна, напоминающие глаза. Считается, что они помогают отпугивать врагов: хищнику кажется, что птица всё время на него смотрит.
— Он часто сидит вертикально у ствола: это характерная поза воробьиного сыча — может подолгу сидеть у дупла или на ветке, почти не двигаясь и наблюдая за лесом. При этом голова у совы поворачивается очень резко — почти на 270 градусов.
В европейской части России воробьиный сыч считается довольно редким и скрытным видом. Но в старых хвойных лесах он встречается регулярно — просто большинство людей проходит мимо и не замечает маленькую сову, сидящую у ствола.