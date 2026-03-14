Вот несколько интересных фактов об этой маленькой птице

— Он охотится днём: большинство сов охотится ночью, а воробьиный сыч чаще всего — утром и вечером. Поэтому иногда его можно заметить при хорошем освещении, как на этих снимках.

— Очень смелый хищник: при своих размерах он способен ловить добычу почти равную ему по массе. В его рационе — мыши, полёвки, землеройки, мелкие птицы (например, синицы или воробьи), а также крупные насекомые.

— Делает кладовые: пойманную добычу он может складывать в дуплах и щелях коры — своеобразные холодильники на несколько дней вперёд. Орнитологи иногда находят в таких тайниках целые склады из мышей и мелких птиц.

— У него есть «ложные глаза»: на затылке у сыча расположены светлые пятна, напоминающие глаза. Считается, что они помогают отпугивать врагов: хищнику кажется, что птица всё время на него смотрит.

— Он часто сидит вертикально у ствола: это характерная поза воробьиного сыча — может подолгу сидеть у дупла или на ветке, почти не двигаясь и наблюдая за лесом. При этом голова у совы поворачивается очень резко — почти на 270 градусов.