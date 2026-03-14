В спектакле сыграют звезды театра и кино.

В постановке задействована Олеся Железняк — заслуженная артистка РФ и ведущая актриса театра «Ленком», известная зрителям по кинолентам «Ландыш серебристый», «Сваты» и «Моя прекрасная няня», а также театральным ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Не менее известен исполнитель другой главной роли — народный артист РФ Игорь Бочкин. Зрители любят его по ролям в кинофильмах и сериалах «Горячев и другие», «ЧП районного масштаба», «Московская сага» и «Нулевой пациент», а также по периоду службы на сцене Театра имени Пушкина и ролям в спектаклях «Путники в ночи», «Эта прекрасная жизнь» и «Старомодная комедия».

На сцене также сыграют народный артист РФ Иван Агапов, заслуженный артист РФ Сергей Габриэлян, заслуженная артистка РФ Ирина Бякова, а также Юлия Куварзина, Сергей Чудаков, Глафира Глазунова и другие актеры.

Состав постановщиков спектакля не менее звездный — лауреаты премии «Золотая маска»: художник-сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам — Ирэна Белоусова, балетмейстер — Олег Глушков, а также режиссер Роман Самгин.