«Лес» — популярная комедия Александра Островского, которую поставили лауреаты премии «Золотая маска» и в которой сыграли народные и заслуженные артисты России. Билеты на спектакль недавно появились в продаже, пока есть все ценовые категории.
Это история о том, как в одной усадьбе сталкиваются расчет, притворная добродетель и вполне прикладные мечты о выгоде и удачном браке. Постановка рассчитана на зрителей, которым интересна русская классика в современном театральном исполнении и актерский ансамбль с узнаваемыми артистами.
В спектакле сыграют звезды театра и кино.
В постановке задействована Олеся Железняк — заслуженная артистка РФ и ведущая актриса театра «Ленком», известная зрителям по кинолентам «Ландыш серебристый», «Сваты» и «Моя прекрасная няня», а также театральным ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Не менее известен исполнитель другой главной роли — народный артист РФ Игорь Бочкин. Зрители любят его по ролям в кинофильмах и сериалах «Горячев и другие», «ЧП районного масштаба», «Московская сага» и «Нулевой пациент», а также по периоду службы на сцене Театра имени Пушкина и ролям в спектаклях «Путники в ночи», «Эта прекрасная жизнь» и «Старомодная комедия».
На сцене также сыграют народный артист РФ Иван Агапов, заслуженный артист РФ Сергей Габриэлян, заслуженная артистка РФ Ирина Бякова, а также Юлия Куварзина, Сергей Чудаков, Глафира Глазунова и другие актеры.
Состав постановщиков спектакля не менее звездный — лауреаты премии «Золотая маска»: художник-сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам — Ирэна Белоусова, балетмейстер — Олег Глушков, а также режиссер Роман Самгин.
Действие спектакля по пьесе Островского «Лес» разворачивается в усадьбе «Пеньки»: богатая помещица добивается расположения молодого гимназиста, бедная девушка-бесприданница надеется устроить судьбу, а сосед-помещик присматривается к лесным участкам, которые можно купить дешевле. В этой истории желания неизбежно упираются в деньги, влияние и цену компромиссов — и не у всех есть ресурс заплатить.
Спектакль пройдет 29 апреля (это среда) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 2 часа 40 минут с антрактом.
Рекомендованный возраст — 12+.
В наличии билеты от 2000 до 5500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/spektakl-les