В этой версии спектакля актер, сыгравший Николая Ставрогина, нашел сходство главного героя романа с Волан-де-Мортом по масштабу внутренней «темноты», а в окружающих персонажах увидел монстров.
Визуальный ряд спектакля запомнится зрителю: декораций на сцене минимум, вокруг — белое пространство, которое обыгрывается светом, а с потолка на протяжении всего действия сыплется пепел — как символ идеологического «пожара в умах», охватившего Россию, и одновременно хрупкости человеческих убеждений.
Постановка вошла в список наиболее заметных спектаклей театральной премии «Золотая Маска» и стала лауреатом нескольких театральных конкурсов.
«Вихри пепла и пожар в умах» — в этой концепции новосибирский театр переосмыслил один из самых сложных романов русской литературы.
«Бесы» — история о том, как идеи могут превращаться в опасную игру. Достоевский писал роман под впечатлением реальных событий революционной эпохи, в основе — громкое убийство, совершенное участниками тайного кружка. От этого сюжет воспринимается не как «школьная классика», а как тревожно-актуальная драма про радикализацию и фанатизм.
Если вы не считаете себя знатоком театра — это как раз тот случай, когда вход максимально понятный. Здесь есть и нерв политического триллера, и гротеск, и ощущение надвигающейся беды — не случайно создатели сами говорят о смеси жанров от фарса до антиутопии.
Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Спектакль покажут 24 марта (это вторник) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум».
Продолжительность — 3 часа 15 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 18+.
Билеты стоят 770 рублей: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/besy-red-torch