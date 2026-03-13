Утренник подойдет тем, кто хочет провести время вместе с малышом в комфортной среде, познакомиться с весенними традициями и посмотреть, как в одном событии могут сочетаться игра, движение, музыка и культурная программа.



В течение праздника будет работать игровая зона для малышей с педагогом детского центра «Умка». В программе также заявлены мини-лекции школы «Большой балет» — «Нейро-балет для малышей» и «Послеродовое восстановление через классическую хореографию».



Отдельный блок подготовил Музей Зеленограда: участникам расскажут о традициях встречи весны, обрядах закликания весны и птиц, а также об обычаях, связанных с подготовкой к сезонным праздникам. После этого пройдет лепка жаворонков из соленого теста.



Музыкальную часть составят песни-веснянки и лирические народные мотивы в сопровождении гуслей. В завершение запланирована лотерея с подарками от партнеров, а на память у участников останутся фотографии.



Утренник пройдет 19 марта (это четверг) в 11:00 в Музее Зеленограда (корпус 360, вход № 3, дом «Флейта»).

Продолжительность — полтора часа, мероприятие разработано для детей от 1 года до 3 лет совместно с родителями. Для комфортного посещения рекомендуется взять сменную обувь.



Участие бесплатное, но регистрация нужна и для взрослых, и для детей: https://bilet.mos.ru/event/381057257/

На момент публикации есть 24 билета.



Формат реализуют Музей Зеленограда, проект «Мамаслет» и Семья проектов «Библиотека событий».