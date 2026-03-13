Утром 10 марта после школьного завтрака ученики четвертого класса школы 853 начали жаловаться на недомогание. Однако в департаменте образования со ссылкой на врачей сообщили «Зеленоград.ру», что это не пищевое отравление и не инфекция. Нарушений, по предварительным данным, тоже не нашли. Что именно произошло, до сих пор непонятно.
При этом сам факт недомогания детей никто не оспаривает: в школу вызывали скорую помощь, медики осмотрели 15 учеников с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту (о таких симптомах сообщал Роспотребнадзор).
Тем не менее в департаменте образования утверждают, что ни пищевое отравление, ни инфекционное заболевание не подтвердились:
Госпитализация никому потребовалась, на месте была оказана помощь и даны рекомендации. Дети отправились домой в сопровождении родителей. После дополнительной консультации с врачами поликлиники версия пищевого отравления или инфекционного заболевания не подтвердилась, сказали в департаменте.
Скорее всего, такая формулировка означает, что проверка не смогла установить конкретную причину. В подобных ситуациях это типичный исход: если симптомы быстро проходят, а анализы не выявляют возбудителей, эпидемиологически доказать пищевое отравление или инфекцию бывает невозможно. При этом плохое самочувствие могло быть вызвано реакцией на пищевой токсин или другими неинфекционными причинами, которые лабораторно подтверждаются далеко не всегда.
После инцидента также проверили пищеблок. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и готовых блюд, смывы с рабочих поверхностей, а также анализы у работников кухни. По данным департамента образования, лабораторные исследования не выявили признаков острой кишечной инфекции. Часть бактериологических исследований ещё продолжается.
Параллельно проверили работу подрядчика — компании «Верона Капитал», которая обеспечивает питание в школе. По предварительной информации департамента, требований к хранению, транспортировке, приготовлению и выдаче еды не нарушали.
Ранее родители сообщали, что в нескольких школах детям могли выдать маффины с признаками плесени, а в некоторых учебных заведениях их в последний момент заменили на другие булочки, которых не было в меню. Неизвестно, проверяли ли эти маффины.
Эпидемиологическое расследование по этому инциденту продолжает Роспотребнадзор. Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос о результатах проверки и о возможных причинах случившегося.