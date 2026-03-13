Утром 10 марта после школьного завтрака ученики четвертого класса школы 853 начали жаловаться на недомогание. Однако в департаменте образования со ссылкой на врачей сообщили «Зеленоград.ру», что это не пищевое отравление и не инфекция. Нарушений, по предварительным данным, тоже не нашли. Что именно произошло, до сих пор непонятно.

При этом сам факт недомогания детей никто не оспаривает: в школу вызывали скорую помощь, медики осмотрели 15 учеников с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту (о таких симптомах сообщал Роспотребнадзор).

Тем не менее в департаменте образования утверждают, что ни пищевое отравление, ни инфекционное заболевание не подтвердились:

Госпитализация никому потребовалась, на месте была оказана помощь и даны рекомендации. Дети отправились домой в сопровождении родителей. После дополнительной консультации с врачами поликлиники версия пищевого отравления или инфекционного заболевания не подтвердилась, сказали в департаменте.