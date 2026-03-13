Расписание электричек МЦД-3 существенно изменится на выходных 14 и 15 марта 13.03.2026

На Ленинградском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут.

Часть поездов МЦД со стороны Крюково будет следовать только до станций Митьково и Плющево. При этом поезда до Ленинградского вокзала и обратно будут ходить в обычном режиме.

Основные изменения затронут Казанский участок МЦД — со стороны Люберец и Ипподрома. Там интервалы местами вырастут до 40 минут, а на участке Люберцы — Плющево — до часа. Часть поездов отменит остановки на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки, а некоторые составы пойдут по соседним путям.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание на сайтах перевозчиков и при необходимости строить маршрут через Выхино, Казанский или Ленинградский вокзал. На станциях Люберцы и Выхино обещают поставить дежурных сотрудников для помощи пассажирам.

Следующий этап этих же работ намечен на 21 и 22 марта.

Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на выходные 14-15 марта и новую неделю Новости
На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Бесы» — громкий роман Достоевского интерпретировали как современный психологический триллер Новости
Расписание электричек МЦД-3 существенно изменится на выходных 14 и 15 марта Новости
В одном из старейших зеленоградских предприятий открыли новый Центр проектирования Новости
Утренник «Мамаслет» — весенняя встреча для родителей с малышами от 1 года до 3 лет состоится 19 марта в Музее Зеленограда: регистрация идет, места есть Новости
Отравление в зеленоградской школе «не подтвердилось». Почему 15 детей жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту — до сих пор непонятно Новости
Автобусные остановки будущего — концепт от Студии Лебедева Новости
Налоговый вычет за занятия спортом теперь можно получать и за родителей-пенсионеров Новости
Тракторы снова раскатывают газоны у пешеходных дорожек. Проблеме много лет, но её продолжают «чинить» вместо того, чтобы решать Новости
Автобусы «Мосгортранса» запустят между метро «Тушинская» и Красногорском Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышел боевик с Джеки Чаном, эпос про викингов, историческая немецкая драма, французская комедия-приключение и другие фильмы Новости
Картина с электричкой на вокзале в Крюково получила гран-при на конкурсе юных художников Новости
Лифты «ушатали» во время капремонта — так жители 12-го микрорайона объясняют поломки и «падения» Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Домра, гусли и фортепиано — учащиеся детской музыкальной школы Зеленограда покажут ровесникам, как можно проявиться и чего достичь через народную и классическую музыку Новости
Юбилейный концерт хора Сретенского монастыря — 17 апреля в КЦ «Зеленоград» Новости
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 14 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Лебединое озеро» — не просто сказку, но аллегорию свободы Новости
Теперь официально — весна наступила: в Зеленограде убрали новогодние ёлки Новости
Книгу про Майнкрафт представит автор в зеленоградской библиотеке 21 марта Новости
«Дышать невозможно»: на митинге КПРФ жители потребовали перестать возить на мусорный полигон «Нева» несортированный мусор Новости
Танцевальный курс чечетки открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
За пьяную езду на электросамокатах осудили двух жителей Солнечногорского округа Новости
Магазин «Смешные цены» в Андреевке закрылся. На его месте, возможно, откроется «Магнит» Новости
Клещей этой весной может быть больше обычного. Они уже просыпаются Новости
Магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Андреевке Новости
Десять советов на случай отключения мобильного интернета — как выжить в новой реальности Новости
Альтернативная группа «Слот» выступит в зеленоградском клубе Новости
Терминалы на станции Крюково вновь принимают оплату по картам Новости
Терминалы на станции Крюково не принимают оплату по картам Новости
Вход в «Детский мир» на улице Андреевка оказался затруднен для родителей с колясками Новости
Дополнительные парковки планируют сделать в промзоне Алабушево Новости
Курс «Русский по пятницам» проходит в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Новости
