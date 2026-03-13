Основные изменения затронут Казанский участок МЦД — со стороны Люберец и Ипподрома. Там интервалы местами вырастут до 40 минут, а на участке Люберцы — Плющево — до часа. Часть поездов отменит остановки на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки, а некоторые составы пойдут по соседним путям.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание на сайтах перевозчиков и при необходимости строить маршрут через Выхино, Казанский или Ленинградский вокзал. На станциях Люберцы и Выхино обещают поставить дежурных сотрудников для помощи пассажирам.

Следующий этап этих же работ намечен на 21 и 22 марта.