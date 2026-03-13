Налоговый вычет могут получить граждане, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и оплачивают занятия спортом. До сих пор вернуть часть налога можно было за собственные расходы на фитнес, а также за занятия детей и подопечных до 18 лет (или до 24 лет, если они учатся очно).

Теперь такая возможность появилась и для расходов на занятия родителей-пенсионеров. При этом оплатить услуги должен сам заявитель.



Налоговый вычет за занятия спортом действует в России с 2022 года: государство возвращает часть НДФЛ за оплату фитнеса и других физкультурно-оздоровительных услуг.



Размер вычета зависит от суммы расходов. Начиная с 2024 года действует общий лимит социальных налоговых вычетов — 150 тысяч рублей в год. Это означает, что вернуть можно до 19,5 тысячи рублей (13% от максимальной суммы). При этом вычет за спорт суммируется с другими социальными вычетами — например, за обучение или лечение, поэтому общий лимит может быть частично использован.



Получить вычет можно несколькими способами: через работодателя, подав документы в налоговую инспекцию или через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. По расходам, понесенным с 2024 года, действует и упрощенный порядок: если спортивная организация передала сведения в налоговую, в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление, которое нужно только проверить и подписать электронной подписью. Подробнее на сайте мэрии



Важное условие — организация, где проходят занятия, должна входить в специальный перечень физкультурно-спортивных организаций и предпринимателей, который ежегодно формирует Минспорт России. В него входят и некоторые организации в Зеленограде. Например: спорткомплекс «Арена-плей Технополис», спортшкола «Московская академия регби», клубы DDX и «Территория фитнеса».