Тракторы снова раскатывают газоны у пешеходных дорожек. Проблеме много лет, но её продолжают «чинить» вместо того, чтобы решать 13.03.2026 ZELENOGRAD.RU

После схода снега во дворах снова проявилась старая проблема: уборочная техника ездит по газонам вдоль пешеходных дорожек, оставляя колеи и грязь. Такие следы, как на фотографиях из 3-го микрорайона, остаются после тракторов с широкой колёсной базой, которые нельзя использовать на узких дорожках.

В итоге дорожки остаются чистыми, но по обе стороны от них появляются глубокие колеи, а растаявший снег превращает всё вокруг в грязь.

Проблема актуальна не только для «Жилищника», обслуживающего дворы. Похожая ситуация происходила во время работ в лесопарке, а также при уборке в парке Победы — их обслуживает «Автомобильные дороги Зеленограда». Тогда коммунальные службы заявляли, что асфальт в порядке, а газон восстановят позже — когда позволит погода.

Подобные случаи происходят в Зеленограде регулярно и уже много лет. После наших публикаций весной и осенью 2025 года коммунальщики отчитывались, что газон восстановили, а с сотрудниками провели «разъяснительную беседу». Но вскоре колеи на том же месте появляются снова.

Но беседы не помогут — виноваты не водители, а использование неподходящей техники. Ранее город уже пытался решить эту проблему: для коммунальных служб закупили более компактные тракторы «Беларус 320.4 М» с меньшим радиусом поворота. Однако, судя по тому, что такие случаи продолжаются, такой техники либо не хватает, либо она используется не везде.

Теоретически проблему можно было бы решать системно — например, менять конфигурацию дорожек или использовать более подходящую технику. Но пока чаще применяется другой подход: газоны просто восстанавливают после очередного сезона уборки.

При этом открытых данных о том, сколько город тратит на восстановление таких газонов, нет. А учитывая нынешний режим экономии бюджета Москвы, рассчитывать на массовую закупку новой техники в ближайшее время, вероятно, не приходится.

Испорченный газон вдоль дорожек — это нарушение правил ухода за зелеными насаждениями — газоны должны иметь целостный травяной покров без заезженных участков. На портале «Наш город» есть отдельная тема по этой проблеме — если вы увидели нарушение, сделайте фотографию и отправьте жалобу.

Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег, жилищник, газоны
