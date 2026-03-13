После схода снега во дворах снова проявилась старая проблема: уборочная техника ездит по газонам вдоль пешеходных дорожек, оставляя колеи и грязь. Такие следы, как на фотографиях из 3-го микрорайона, остаются после тракторов с широкой колёсной базой, которые нельзя использовать на узких дорожках.

В итоге дорожки остаются чистыми, но по обе стороны от них появляются глубокие колеи, а растаявший снег превращает всё вокруг в грязь.

Проблема актуальна не только для «Жилищника», обслуживающего дворы. Похожая ситуация происходила во время работ в лесопарке, а также при уборке в парке Победы — их обслуживает «Автомобильные дороги Зеленограда». Тогда коммунальные службы заявляли, что асфальт в порядке, а газон восстановят позже — когда позволит погода.



Подобные случаи происходят в Зеленограде регулярно и уже много лет. После наших публикаций весной и осенью 2025 года коммунальщики отчитывались, что газон восстановили, а с сотрудниками провели «разъяснительную беседу». Но вскоре колеи на том же месте появляются снова.



Но беседы не помогут — виноваты не водители, а использование неподходящей техники. Ранее город уже пытался решить эту проблему: для коммунальных служб закупили более компактные тракторы «Беларус 320.4 М» с меньшим радиусом поворота. Однако, судя по тому, что такие случаи продолжаются, такой техники либо не хватает, либо она используется не везде.



Теоретически проблему можно было бы решать системно — например, менять конфигурацию дорожек или использовать более подходящую технику. Но пока чаще применяется другой подход: газоны просто восстанавливают после очередного сезона уборки.



При этом открытых данных о том, сколько город тратит на восстановление таких газонов, нет. А учитывая нынешний режим экономии бюджета Москвы, рассчитывать на массовую закупку новой техники в ближайшее время, вероятно, не приходится.