Новые маршруты будут работать по отдельным тарифам

Проезд по карте «Тройка» на маршруте 1542 обойдётся в 73 рубля, на маршруте 1566 — в 85 рублей. По банковской карте поездка будет стоить 78 и 90 рублей соответственно.

На новых маршрутах также будут действовать безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней. Для обучающихся по карте москвича будут доступны абонементы на 30 и 90 дней.

Для льготных категорий сохранится бесплатный проезд по карте москвича и социальной карте жителя Московской области — по тем же правилам, что и на городских маршрутах Москвы. Кроме того, бесплатный проезд на смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем сохраняется для льготников Московской области младше 60 лет, если у них есть право бесплатного проезда на областных маршрутах. Если социальная карта не срабатывает в автобусе, её нужно перекодировать в подмосковном МФЦ.

При оплате разовой поездки по «Тройке» или банковской карте скидки на пересадку в метро и на другие маршруты не предоставляются. По карте «Стрелка» проехать нельзя.

Новые маршруты — часть масштабной замены части областных маршрутов московскими системы «Москва — область». Такие маршруты переводят на московские тарифы, «Тройку», абонементы «Единый» и столичные правила льготного проезда.