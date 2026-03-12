Выставка лучших работ городского конкурса «Юный художник Зеленограда» открылась в Музее Зеленограда в корпусе 360 (дом «Флейта»). На выставке представлены работы учащихся художественных школ Зеленограда. Самому младшему участнику шесть лет.

Работы представлены в разных техниках и жанрах: пленэрные этюды по Зеленограду, сюжетные композиции и портреты на тему «Моя семья», композиции о жителях города и его прошлом, а также плакаты «Мой Зеленоград» и «Героическое прошлое нашего города».

Главный приз конкурса получила работа, на которой изображен электропоезд «Иволга» и пассажиры, ожидающие электричку на зеленоградском вокзале.

Также среди картин — «Михайловский пруд», «Осень на Черном озере», «Ёлочный базар» на площади Юности, «Студенты МИЭТ», «Технополис -Москва», «КЦ Зеленоград», «Городской пруд», «Жители Черного озера», «Филаретовская церковь» и другие места нашего города.