Выставка лучших работ городского конкурса «Юный художник Зеленограда» открылась в Музее Зеленограда в корпусе 360 (дом «Флейта»). На выставке представлены работы учащихся художественных школ Зеленограда. Самому младшему участнику шесть лет.
Работы представлены в разных техниках и жанрах: пленэрные этюды по Зеленограду, сюжетные композиции и портреты на тему «Моя семья», композиции о жителях города и его прошлом, а также плакаты «Мой Зеленоград» и «Героическое прошлое нашего города».
Главный приз конкурса получила работа, на которой изображен электропоезд «Иволга» и пассажиры, ожидающие электричку на зеленоградском вокзале.
Также среди картин — «Михайловский пруд», «Осень на Черном озере», «Ёлочный базар» на площади Юности, «Студенты МИЭТ», «Технополис -Москва», «КЦ Зеленоград», «Городской пруд», «Жители Черного озера», «Филаретовская церковь» и другие места нашего города.
Городская выставка-конкурс «Юный художник Зеленограда» проводится уже в восьмой раз по инициативе Детской художественной школы № 9. Цель — найти и поддержать юных талантов в области изобразительного искусства.
Конкурс дает начинающим художникам возможность выразить любовь к родному городу через творчество, обратить внимание на его историю и культурное наследие, а также обменяться идеями и опытом со сверстниками.
По итогам конкурса лучшие работы финалистов отобраны на выставку в Музее Зеленограда.
Выставка в корпусе 360 продлится до 12 апреля. Вход свободный.
Музей работает: со вторника по среду — с 10:00 до 18:00, в четверг — с 13:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 18:00. Понедельник — выходной.